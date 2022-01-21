Haftaiçi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın finali yapıldı. Çok sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yarışmada bu hafta final heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılardan birisi yapılan puanlamalar neticesinde birinci olacak ve 15 bin TL ödülün sahibi olacak. Bu kapsamda programı ekranları başında takip edemeyen seyirciler haftanın birincisini araştırıyor. Peki, 21 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
21 OCAK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz'de haftanın birinci olan ismi ilerleyen dakikalarda açıklanacak. Birinci olan yarışmacı Zuhal Topal tarafından az sonra seyircilere duyurulacak.
İşte programın bu haftaki yarışmacıları;
HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?
Banu Doğan
Murat Giresun
Aynur Ateş
Hanife
Samet Gürsoy