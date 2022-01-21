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    • Magazin
    • 21.01.2022 17:39
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    • 21.01.2022 17:39
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    21 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı?

    Yemekteyiz'de bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bu nedenle haftanın finalinde 15 bin TL tutarındaki ödülü hangi yarışmacının kazandığı konusunda araştırmalar yükselişe geçti. Zuhal Topal'ın sunumuyla tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan yarışma programında birinci olan isim seyirciler tarafından araştırılıyor. 5 yarışmacı da ödülü kazanabilmek için tüm marifetlerini mutfakta sergiledi ve gözler akşam saatleriyle birlikte kimin kazandığı merak edilir oldu. Peki, 21 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte merak edilenler...

    21 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı?

    Haftaiçi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın finali yapıldı. Çok sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yarışmada bu hafta final heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılardan birisi yapılan puanlamalar neticesinde birinci olacak ve 15 bin TL ödülün sahibi olacak. Bu kapsamda programı ekranları başında takip edemeyen seyirciler haftanın birincisini araştırıyor. Peki, 21 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    21 OCAK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

    Yemekteyiz'de haftanın birinci olan ismi ilerleyen dakikalarda açıklanacak. Birinci olan yarışmacı Zuhal Topal tarafından az sonra seyircilere duyurulacak.

    İşte programın bu haftaki yarışmacıları;

    HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

    Banu Doğan

    Murat Giresun

    Aynur Ateş

    Hanife

    Samet Gürsoy

        YEMEKTEYİZ HAKKINDA

        Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı, Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 sezon ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015'te final yaptı.

        Toplam 6 sezon (2008-2015) sürdü. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.
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        Haberler Magazin 21 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı?
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