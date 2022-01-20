Gönül Dağı'nın ara bozan Asya'sı bakın kim çıktı sen neymişsin be Asya! Buse Orcan'ın bikinili pozları öyle böyle değil meğer...

Gönül Dağı'nın ara bozan Asya'sı çıka çıka bakın kim çıktı bikinili pozları baş döndürdü! Buse Orcan'ı görenler küçük dilini yuttu... Oyuncu kadrosunda Gülsim Ali İlhani Berk Atan, Cihat Süvarioğulları, Hazal Çağlar gibi genç oyuncuların yanı sıra Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi tanıdığımız oyuncuları da bulunduran Gönül Dağı'nın şu sıralar en çok konuşulan isimlerinden biri Asya ve Asya karakterine hayat veren Buse Orcan. Buse Orcan hakkında bazı gerçekler herkesi şaşırttı.