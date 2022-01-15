Survivor Nisa neden yok, sakatlığı ne? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022 All Star'a ne zaman gelecek?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2022 All Star için geri sayım sona erdi. Program ilk bölüm başlarken Nisa ve Sercan'ın olmaması dikkatleri üzerine çekti. Bu nedenle izleyiciler "Survivor Nisa neden yok, elendi mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Nisa Survivor 2022 All Star'a ne zaman gelecek? İşte detaylar...
SURVİVOR SERCAN VE NİSA NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?
Gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı'nın ilerleyen günlerde yarışmaya katılacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
SURVİVOR NİSA KİMDİR?
Survivor Nisa olarak tanınan Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.