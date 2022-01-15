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    • Magazin
    • 15.01.2022 20:06
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    • 15.01.2022 21:09
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    Survivor Nisa neden yok, sakatlığı ne? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022 All Star'a ne zaman gelecek?

    Sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022 için heyecan bu akşam başladı. İlk bölümü heyecanla takip eden izleyiciler Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı'nın neden programda olmadığını merak etti. Bilindiği üzere tanıtımlarda Sercan Yıldırım Ünlüler takımında, Nisa Bölükbaşı ise Gönüllüler takımında yer alıyordu. Peki, Survivor Nisa neden yok, sakatlığı ne? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022 All Star'a ne zaman gelecek? İşte merak edilenler...

    Survivor Sercan ve Nisa neden yok, elendi mi? Sercan ve Nisa Survivor 2022 All Star’a ne zaman gelecek?

    TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2022 All Star için geri sayım sona erdi. Program ilk bölüm başlarken Nisa ve Sercan'ın olmaması dikkatleri üzerine çekti. Bu nedenle izleyiciler "Survivor Nisa neden yok, elendi mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Nisa Survivor 2022 All Star'a ne zaman gelecek? İşte detaylar...

    SURVİVOR SERCAN VE NİSA NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

    Gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı'nın ilerleyen günlerde yarışmaya katılacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

    SURVİVOR NİSA KİMDİR?

    Survivor Nisa olarak tanınan Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

        Henüz 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımlarından birinde yüzmeye başladı, aynı sene de profesyonel olarak kayak yapmaya başladı. Yine küçük yaşlarda tenisle ilgilinen Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzme hocasılığı yapmaya başladı ardından voleybol oynamaya başladı. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

        2018'de mimarlık bölümünü kazanan Nisa Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
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        Haberler Magazin Survivor Nisa neden yok, sakatlığı ne? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022 All Star'a ne zaman gelecek?
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