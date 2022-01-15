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    • Magazin
    • 15.01.2022 21:54
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    • 15.01.2022 21:54
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    Survivor Barış Murat Yağcı sakatlandı mı, ne oldu? Barış Murat Yağcı sağlık durumu nasıl?

    Survivor All Star 2022 için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yarışma programı yine bomba gibi isimlerle ekranlarda merhaba dedi. Yarışmanın cumartesi günü yayınlanan ilk bölümünde Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı'nın sakatlanması yürekleri ağızlara getirdi. Tüm yarışmacılar Barış'ın yanına koşarak ona yardımcı olmaya çalıştı. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı sakatlandı mı, ne oldu? Barış Murat Yağcı sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

    Survivor Barış Murat Yağcı sakatlandı mı?

    Survivor All Star 2022 yarışması TV 8 ekranlarında bugün başladı. Bu sezon rekabetin kıyasıya süreceği yarışmada herkesi üzecek bir sakatlık yaşandı. Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı'nın bir anda yerde kalması tüm yarışmacı ve seyircileri şok etti. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı sakatlandı mı, ne oldu? Barış Murat Yağcı sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

    SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI SAKATLANDI MI?

    Barış Murat Yağcı'nın sakatlanması yürekleri ağızlara getirdi. Barış'ın durumuyla ilgili doktorunun açıklama yapması bekleniyor. Acun Ilıcalı durumu seyircilere bildirecek.

    BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

    Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor.

    Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.

        Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan 'Kocamın Ailesi' ile oyunculuk kariyerine başladı.

        Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde 'Eymen' karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde 'Bora' karakterini canlandırdı.

        2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde 'Demir' karakterine hayat verdi. Ancak Yağcı'nın yıldızı Survivor 2020 ile parladı.
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