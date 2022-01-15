Survivor All Star 2022 yarışması TV 8 ekranlarında bugün başladı. Bu sezon rekabetin kıyasıya süreceği yarışmada herkesi üzecek bir sakatlık yaşandı. Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı'nın bir anda yerde kalması tüm yarışmacı ve seyircileri şok etti. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı sakatlandı mı, ne oldu? Barış Murat Yağcı sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...