Survivor All Star 2022 yarışması TV 8 ekranlarında bugün başladı. Bu sezon rekabetin kıyasıya süreceği yarışmada herkesi üzecek bir sakatlık yaşandı. Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı'nın bir anda yerde kalması tüm yarışmacı ve seyircileri şok etti. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı sakatlandı mı, ne oldu? Barış Murat Yağcı sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI SAKATLANDI MI?
Barış Murat Yağcı'nın sakatlanması yürekleri ağızlara getirdi. Barış'ın durumuyla ilgili doktorunun açıklama yapması bekleniyor. Acun Ilıcalı durumu seyircilere bildirecek.
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.