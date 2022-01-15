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    • Magazin
    • 15.01.2022 20:36
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    • 15.01.2022 20:44
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    Çukurova'da peş peşe vedalar! Selin Genç ve Selin Yeninci'den seyirciyi yıkacak haber geldi

    4. sezonunda dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da Eylül ve Ekim aylarında toplamda 3 bomba ayrılık yaşanmıştı. İzleyiciler tarafından her bölümü merakla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'da çiftliğin en önemli yüzlerinden olan iki isim daha veda ediyor. İlk bölümden bu yana kadroda yer alan Selin Genç (Gülten) ve Selin Yeninci (Saniye) diziye veda eden isimlerden olacak. Bu hafta yılbaşı nedeniyle ekranlara ara veren dizinin yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. İki ünlü oyuncunun projeye ne zaman veda edeceği merak edilirken seyirciler yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.

    Bir Zamanlar Çukurova’da bomba ayrılıklar!

    Çukurova'da peş peşe vedalar! Selin Genç ve Selin Yeninci'den seyirciyi yıkacak haber geldi. Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha gelecek. Çiftliğin sevilen isimlerinden olan Saniye ve Gülten'i senaryo gereği ölerek diziye veda edecek. Gaffur karakteri ise hem eşini hem de kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayacak. Dizinin ta ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan iki önemli ismin vedası seyirciyi üzerken kadroya yeni isimlerin dahil olacağı tahmin ediliyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol gibi önemli isimleri barındıran dizide neler olacağı merak konusu oldu.

    İKİ AYRILIK...

    Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha geldi.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çiftliğin sevilen isimlerinden olan Saniye ve Gülten'i senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.

    Gaffur karakteri ise hem eşini hem de kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayacak. Dizinin ta ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan iki önemli ismin vedası seyirciyi üzerken kadroya yeni isimlerin dahil olacağı tahmin ediliyor.

        SELİN GENÇ KİMDİR?

        Selin Genç, 21 Haziran 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Bu sırada Mam'art Atölye' de Rabia Sultan Düzenli, Fatoş Koçak ve Nisan Akman' dan Kamera Önü Oyunculuk ve Audition dersleri aldı.

        Menajeri Ali Sabuncugil'le çalışmaya başladıktan sonra ise Serkan Altıntaş'tan Kamera Önü Oyunculuk dersleri aldı. Verdiği auditionla yönetmen ve yapımcının beğenisini kazandı ve atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşıyor.
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        Haberler Magazin Çukurova'da peş peşe vedalar! Selin Genç ve Selin Yeninci'den seyirciyi yıkacak haber geldi
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