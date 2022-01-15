Çukurova'da peş peşe vedalar! Selin Genç ve Selin Yeninci'den seyirciyi yıkacak haber geldi. Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha gelecek. Çiftliğin sevilen isimlerinden olan Saniye ve Gülten'i senaryo gereği ölerek diziye veda edecek. Gaffur karakteri ise hem eşini hem de kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayacak. Dizinin ta ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan iki önemli ismin vedası seyirciyi üzerken kadroya yeni isimlerin dahil olacağı tahmin ediliyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol gibi önemli isimleri barındıran dizide neler olacağı merak konusu oldu.

İKİ AYRILIK...

Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha geldi.