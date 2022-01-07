Kırmızı Oda'da herkes ondan vazgeçti ama seyirci ondan vazgeçemiyor! Yokluğu adeta çöküşü perçinledi

Kırmızı Oda'da herkes ondan vazgeçti ama seyirci ondan vazgeçemiyor! Yokluğu adeta çöküşü getirdi. Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz sezona bakınca bu sezon ilk sezon elde eldettiği başarıyı sağlayamıyor. 24 Aralık Cuma günü yayınlanan program ve diziler arasında Kırmızı Oda Total reyting sonuçlarınag öre listede ilk 10'da yer almadı. AB'de ise 5. sıradaydı. Kırmızı Oda'nın peş peşe kötü sonuçlar almasıyla birlikte final yapacağına dair söylentiler kulislerde sık sık konuşulmaya başlandı. Kulislerde bu iddiaların sık sık dillendirilmesinin ardından gözler ise yayıncı kuruluş TV8'in alacağı karara çevrildi.