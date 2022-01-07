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    • Magazin
    • 07.01.2022 10:40
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    • 07.01.2022 10:42
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    Kırmızı Oda'da herkes ondan vazgeçti ama seyirci ondan vazgeçemiyor! Yokluğu adeta çöküşü perçinledi

    2 sezondur ekranlarda olan Kırmızı Oda'da soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Sadi'yi canlandıran Erkan Petekkaya'nın geçen sezon vedasıyla dizinin reytingleri düşüşe geçti. İlk sezon birinciliği kimseye kaptırmayan Kırmızı Oda'nın 2. sezonunda reytinglerde büyük düşüş yaşandı. Dizi ilk sezon aldığı başarıların ardından ikinci sezonda yeni hikaye ve oyuncularla yoluna devam ediyor. Ancak bu sezon reytinglerde ciddi bir düşüş yaşandı. Dizinin son yayınlandığı hafta yani 24 Aralık Cuma günü sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanan program ve dizilerin Total reyting sonuçlarına göre dizi ilk 10'da yer almadı. Bu nedenle final yapıyor iddiaları sık sık konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda final mi yapıyor?

    Kırmızı Oda'da herkes ondan vazgeçti ama seyirci ondan vazgeçemiyor! Yokluğu adeta çöküşü getirdi. Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz sezona bakınca bu sezon ilk sezon elde eldettiği başarıyı sağlayamıyor. 24 Aralık Cuma günü yayınlanan program ve diziler arasında Kırmızı Oda Total reyting sonuçlarınag öre listede ilk 10'da yer almadı. AB'de ise 5. sıradaydı. Kırmızı Oda'nın peş peşe kötü sonuçlar almasıyla birlikte final yapacağına dair söylentiler kulislerde sık sık konuşulmaya başlandı. Kulislerde bu iddiaların sık sık dillendirilmesinin ardından gözler ise yayıncı kuruluş TV8'in alacağı karara çevrildi.

    KIRMIZI ODA FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Kırmızı Oda dizisi ilk sezonuna bakılınca reytinglerde ilk sezonki başarısını elde edemiyor. Dizinin her geçen hafta kan kaybetmesi final mi yapacak sorusunu akıllara getiriyor.

    Bu kötü sonuçların hemen ardından final yapacağına dair iddialar kulislerde kulaktan kulağa gezinmeye başladı.

        Geçtiğimiz yıl ve bu sezon başı reyting sıralamasında 1. sırada yer alan dizinin kan kaybı sonrası final yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1 - ESRA EROL'DA

        2 - ARKA SOKAKLAR

        3 - KADERİMİN OYUNU

        4 - AZİZ

        5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

        AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 - AZİZ

        2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

        3 - KADERİMİN OYUNU

        4 - AZİZ (ÖZET)

        5 - KIRMIZI ODA
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        Haberler Magazin Kırmızı Oda'da herkes ondan vazgeçti ama seyirci ondan vazgeçemiyor! Yokluğu adeta çöküşü perçinledi
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