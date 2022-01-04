Melis Birkan aşka geldi! ‘Bir tanecik romantiğim’ dediği sevgilisi Aras Aydın’ın doğum gününü bakın nasıl kutladı

Melis Birkan (39), sevgilisi Aras Aydın'ın (32) yeni yaşına özel romantik bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyada birlikte çekilen pozlarını yayınlayan oyuncu, paylaşımının altına düştüğü duygusal notla ise dikkat çekti.
Birkan, şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın rengi, ömrümün turuncusu, daima yüzü gülenim, ağlamaktan hiç korkmayanım, enerjisi, neşesi, umudu hiç bitmeyenim, şahane poz verip hep fotoğraf çektirenim, yapmak istedikleri ve tutkusu hiç tükenmeyenim, her spora yeteneklim, her şeyi çalıp söyleyebilen müzisyenim..."
"Sonu sürprizli ama bunu yapmam gerekiyordu" diyen Birkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir tanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun canım sevgilim. Rengin ve gülüşün hiç bitmesin ve hep dediğin gibi; Çok güzel olacak her şey"