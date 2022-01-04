Melis Birkan aşka geldi! ‘Bir tanecik romantiğim’ dediği sevgilisi Aras Aydın’ın doğum gününü bakın nasıl kutladı

"Sonu sürprizli ama bunu yapmam gerekiyordu" diyen Birkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir tanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun canım sevgilim. Rengin ve gülüşün hiç bitmesin ve hep dediğin gibi; Çok güzel olacak her şey"