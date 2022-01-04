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    • Magazin
    • 04.01.2022 20:28
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    • 04.01.2022 20:28
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    Melis Birkan aşka geldi! ‘Bir tanecik romantiğim’ dediği sevgilisi Aras Aydın’ın doğum gününü bakın nasıl kutladı

    Melis Birkan aşka geldi! Ünlü oyuncu Melis Birkan, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Aras Aydın’ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sevgilisiyle pozlarını Instagram hesabında yayınlayan Birkan, paylaşımına düştüğü romantik notla dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Melis Birkan’ın romantik paylaşımı...

    Melis Birkan aşka geldi!

    Melis Birkan (39), sevgilisi Aras Aydın'ın (32) yeni yaşına özel romantik bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyada birlikte çekilen pozlarını yayınlayan oyuncu, paylaşımının altına düştüğü duygusal notla ise dikkat çekti.

    Birkan, şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın rengi, ömrümün turuncusu, daima yüzü gülenim, ağlamaktan hiç korkmayanım, enerjisi, neşesi, umudu hiç bitmeyenim, şahane poz verip hep fotoğraf çektirenim, yapmak istedikleri ve tutkusu hiç tükenmeyenim, her spora yeteneklim, her şeyi çalıp söyleyebilen müzisyenim..."

    "Sonu sürprizli ama bunu yapmam gerekiyordu" diyen Birkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir tanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun canım sevgilim. Rengin ve gülüşün hiç bitmesin ve hep dediğin gibi; Çok güzel olacak her şey"

        Ünlü oyuncunun romantik paylaşımı kısa sürece binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Sevenleri, uzun süredir aşk yaşayan oyuncu çifte mutluluklar diledi.

        "İYİ Kİ DOĞDUN ARAS'IM"
        39 yaşındaki güzel, sevgilisi Aras Aydın'la fotoğraflarını ilk kez geçtiğimiz yıl paylaşmıştı. Birkan, Aydın'ın doğum gününü daha önce çekilen karelerle kutlamıştı.

        Birkan, oyuncuyu yanağından öptüğü pozlara şu mesajı yazmıştı: "Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol. Zor olan her şey seninle kolay oldu. 'Olmaz' dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu..."

            Birkan, "Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim. İyi ki doğdun Aras'ım" sözleriyle duygularını dile getirmişti.
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            Haberler Magazin Melis Birkan aşka geldi! ‘Bir tanecik romantiğim’ dediği sevgilisi Aras Aydın’ın doğum gününü bakın nasıl kutladı
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