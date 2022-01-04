Fulya Zenginer karnı burnunda pozlarını paylaştı sosyal medya sallandı! Bebeğinin ismini ilk kez açıkladı

Oyuncu Fulya Zenginer, 2019'da 2 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde çiftten mutlu bir haber gelmiş ve Fulya Zenginer hamile olduğunu açıklamıştı.
CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Çift, geçen günlerde ise bebeğin cinsiyetini öğrenmek için bir parti düzenledi. Çiftin, patlattıkları balonun içinden mavi renk çıkınca erkek çocuk sahibi olacakları ortaya çıktı. Kuntay Tarık Evren eşini öperek kutladı.
KARNI BURNUNDA POZLARINI PAYLAŞTI
Zenginer şimdi ise sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.