Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.01.2022 23:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2022 23:18
    ABONE OL

    Fulya Zenginer karnı burnunda pozlarını paylaştı sosyal medya sallandı! Bebeğinin ismini ilk kez açıkladı

    Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Yeliz karakteriyle hafızlara kazınan ünlü oyuncu Fulya Zenginer, 2019’da 2 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçen haftalarda ise bebek beklediklerini açıklamıştı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Zenginer, karnı burnunda pozlarını Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına düştüğü notla ise bebeğinin ismini ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

    Bebeğinin ismini ilk kez açıkladı

    Oyuncu Fulya Zenginer, 2019'da 2 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde çiftten mutlu bir haber gelmiş ve Fulya Zenginer hamile olduğunu açıklamıştı.

    CİNSİYETİ BELLİ OLDU
    Çift, geçen günlerde ise bebeğin cinsiyetini öğrenmek için bir parti düzenledi. Çiftin, patlattıkları balonun içinden mavi renk çıkınca erkek çocuk sahibi olacakları ortaya çıktı. Kuntay Tarık Evren eşini öperek kutladı.

    KARNI BURNUNDA POZLARINI PAYLAŞTI
    Zenginer şimdi ise sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

        İSMİNİ AÇIKLADI
        Öte yandan Fulya Zenginer, paylaşımının altına düştüğü "Milan" notuyla bebeğinin ismini ilk kez açıkladı.

        Ünlü oyuncunun hayranları ise paylaşıma "Allah sağlıkla kucağına almanı nasip etsin", "Bebeğin ismi de annesi gibi güzel" yorumlarında bulundu.
            KAD-SİS Bursa’da!
            Haberler Magazin Fulya Zenginer karnı burnunda pozlarını paylaştı sosyal medya sallandı! Bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
                SON DAKİKA