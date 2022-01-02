Sonları feci olacak iki karakter de ölerek Adana'ya veda ediyor! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ünlü olmuşlardı şimdi gidiyorlar

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan kimler geldi kimler geçti. Sevilen dizide başroller dahil bir çok ünlü oyuncu diziye veda etti ama hiçbiri unutulmadı. Özellikle Bir Zamanlar Çukurova ile ünlenen oyuncular izleyicilerin gönüllerinde taht kurdu ancak şimdi gidiyorlar. Diziden peş peşe ayrılık haberleri geldi. İşte kadrodan ayrılan ve ayrılacak olan o isimler... Hayranları çok üzülecek!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN GİDEN GİDENE
ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri izleyicilerin beğenisini toplayan Bir Zamanlar Çukurova'da kadro yenilenmeye devam ediyor. Öncelikle diziden ayrılanları konuşalım...
Dizide Hünkar rolünü canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin gidişiyle kadroda dağılmalar başladı. Uğur Güneş, Murat Ünalmış derken Melike İpek Yalova ve Kerem Alışık da gitti.
Yerlerine yeni oyuncular gelse de dizinin ilk gününden beri sevilen karakterlere hayat veren isimlerin yaprak dökümleri devam ediyor.
DİZİNİN BAŞINDAN BERİ KADRODAYDI, ŞİMDİ GİDİYOR!
Hande Soral, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu da diziden ayrılan isimlerdi ama onlar kadroya sonradan dahil olmuşlardı. Bu kez Bir Zamanlar Çukurova'ya büyük emek veren iki kadın oyuncu diziye veda ediyor.
Selin Genç, ilk kez izleyicinin Bir Zamanlar Çukurova ile tanıdığı genç bir oyuncu. Daha ilk ekran deneyiminde büyük bir hayran kitlesi edindi ve başarılı oyunculuğu ile çok beğenildi. Önü açık bir isim. Selin Genç, dizide Gülten karakterine hayat vermekte. Gülten ile birlikte diziye bir başka ismin daha vedası söz konusu.