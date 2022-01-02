Fulden Uras - Adem Akyüz davasında flaş gelişme sular durulmuyor! Fulden Uras'ın eski eşi tanık oldu bakın neler söyledi...

Fulden Uras - Adem Akyüz davasında flaş gelişme! DEBRA Türkiye Epidermolysis Bullosa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Âdem Akyüz, ünlü şarkıcı Fulden Uras arasındaki sular durulmuyor. Âdem Akyüz, Fulden Uras'ın kendisine yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hakaret, tehdit, huzur ve sükunu bozma, kişi hürriyetini tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Akyüz ünlü sanatçının hakkında ağır ithamlarda bulunduğunu belirterek şikayette bulunduğu dilekçesinde: "Fulden Uras, sosyal medya hesapları üzerinden hakkımda yaptığı açıklamalarda, suç makinesi, hırsız, şizofren, sahtekâr şeklinde paylaşımlarda bulunarak kişilik haklarımı hiçe saymış ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştur." diye konuştu.
"ARAMIZDA BİRÇOK DAVA VAR, BANA İFTİRA ATIYOR"
Savcılık, tarafından açılan soruşturmada şarkıcı Fulden Uras'ın ifadesine başvuruldu. Uras ifadesinde Akyüz'ün Debra isimli derneğin başkanı olduğunu, kendisi ile tanıştığını, kendisine yönelik sürekli olarak tehdit ve hakaret içeren eylemleri olduğunu, aralarında adli mercilere intikal eden birçok dava olduğunu ve iftiraya uğradığını anlattı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Fulden Uras'ın söz konusu paylaşımlarını incelemesinin ardından kamu davasını açılmasını gerektirir nitelikte yeterli şüphe olduğuna kanaat getirerek 'Sesli veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenledi.