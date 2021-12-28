Sosyete böyle dolandırıcılık görmedi: İş insanı Turgut Toplusoy arkadaşı tarafından soyuldu!

İddiaya göre Habip A., iş insanının evinde iki adet tarihi eser değerinde (Vecihi Bereketlioğlu ve Hikmet Onat imzalı) tablo bulundurduğunu öğrendikten sonra plan yaptı.



'TURGUT BEY'İN HABERİ VAR'

Tablolara sigorta yaptırıp evinde muhafaza eden iş insanı, kasım ayında tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Eşi de o sırada yurt dışındaydı. İddiaya göre Habip A., evde sadece çocukların ve bakıcının olduğu bir gün Toplusoy'u arayıp, tabloları birine göstermek için almak istediğini söyledi.