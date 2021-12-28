Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı: Çevirdiği dalavere elinde patladı! Sonu gün kadar yakın

Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanıyla hasmının çevirdiği dalavere elinde patlayacak. 8. bölümüyle yine büyük heyecan yaratan Alparslan Büyük Selçuklu'da Bizans karargahına yapılan ani saldırı bölümün en çok heyecanlandıran sahnelerinden oldu. Alparslan ve yiğitleri büyük bir baskın vererek Bizans kuvvetlerini zor durumda bıraktı. Türklerin Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi Bizans tarafından büyük şoka neden olurken Kekavmenos ile yaşanacak yüzleşme herkesi şaşırttı. İzleyiciler tüm merakıyla Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

BEKLENMEDİK SALDIRI

Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur.