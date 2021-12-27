Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanı: En sonunda bunu da yaptı! Olanları aklı havsalası almayacak!

Geçen hafta 34. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim dizisinde Tolga ile Cemile arasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Son bölümde Ömer, Süsen'le alakalı yeni bir karar almak isterken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurdu. Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde mühim ilerlemeler yaşandı. Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurdu. Bölümün sonrasında ilk fragman yayınlanrıken Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanı için geri sayım başladı.

"SABIR VAZGEÇMEK DEĞİL, UMUDU YARINA ERTELEMEKTİR."

Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.