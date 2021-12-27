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    • Magazin
    • 28.12.2021 08:39
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    • 28.12.2021 08:39
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    Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanı: En sonunda bunu da yaptı! Olanları aklı havsalası almayacak!

    Fenomen dizi Kardeşlerim'de heyecan yine doruklara çıktı ve Tolga'nın yaptıkları etrafındaki herkesi şok etmeye devam etti. Okuldun hemen ardından yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir ilerleme yaşandı. Bölümün ekranlarda bitmesinin hemen ardından ilk fragman yayınlandı. Her hafta genelde iki fragmanı yayınlanan dizinin yeni fragmanı heyecanla bekleniyor. Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanının da çok kısa zamanda atv ekranlarında olacak.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

    Geçen hafta 34. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim dizisinde Tolga ile Cemile arasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Son bölümde Ömer, Süsen'le alakalı yeni bir karar almak isterken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurdu. Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde mühim ilerlemeler yaşandı. Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurdu. Bölümün sonrasında ilk fragman yayınlanrıken Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanı için geri sayım başladı.

    "SABIR VAZGEÇMEK DEĞİL, UMUDU YARINA ERTELEMEKTİR."

    Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

    Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır. Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.

    "MUTLULUĞU BULAN KONUM ATSIN!"

    Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar. Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

        Doruk ve Asiye, Eren ailesine para desteği sağlamak için bir kafede şarkı söylerken, ilk kez olarak Asiye'nin tatlı kıskançlığıyla tanışırlar.

        Suzan'la Harika arasında ipler iyice gerilirken, okulda düzenlenen tanışma kokteylinde ise herkesi korku dolu dakikalar beklemektedir.
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        Haberler Magazin Kardeşlerim 35. bölüm 2. fragmanı: En sonunda bunu da yaptı! Olanları aklı havsalası almayacak!
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