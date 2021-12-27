Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Nursel Engin kimdir? Nursel Engin kaç yaşında, nereli?

GELİNİM MUTFAKTA'DA 166. HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 166. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu! Hafta toplamında en düşük puanları Damla Saçıkara ve Pınar Ekmen aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.