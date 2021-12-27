Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.12.2021 12:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2021 12:05
    ABONE OL

    Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Nursel Engin kimdir? Nursel Engin kaç yaşında, nereli?

    Hafta içi her gün saat 13.00'te seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu belli oldu. Her hafta yeni sunucuyla izleyici karşısına çıkan programda heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Haftanın sunucusu Nursel Engin bugüne kadar pek çok programda sunuculuk yaparak adını duyurmuştu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Nursel Engin kimdir? Nursel Engin kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

    Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Nursel Engin kimdir?

    Kanal D ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Programın bu haftaki sunucusu olarak Var mısın Yok musun isimli yarışmadan da tanıdığımız Nursel Engin duyuruldu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Nursel Engin kimdir? Nursel Engin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU NURSEL ENGİN KİMDİR?

    Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

    Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı Yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu.

    37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

    Çok genç yaşta yaptığı evliliğini yıllar önce sonlandıran Nursel Ergin, 2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile hayatını birleştirmişti.

        GELİNİM MUTFAKTA'DA 166. HAFTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta'nın 166. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu! Hafta toplamında en düşük puanları Damla Saçıkara ve Pınar Ekmen aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da
        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Nursel Engin kimdir? Nursel Engin kaç yaşında, nereli?
            SON DAKİKA