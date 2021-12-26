Hamile olduğu iddia edilen Seray Sever kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli? Seray Sever gerçekten hamile mi?

Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrasında Seray Sever hamile mi? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Hem dizi ve filmlerde oynayan hem de pek çok programın sunuculuğunu üstlenen en son TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jürilik yapan Seray Sever özel hayatıyla da sıklıkla gündeme geliyor. Hamile olduğu iddia edilen ismin hayatına dair bilgiler ve haberin doğru olup olmadığı merak edildi. Peki Seray Sever kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli? Gerçekten bebek bekliyor mu? İşte tüm bilgiler…