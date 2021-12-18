Tüm rakiplerini zora sokacak! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra buluşturan dizi!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanlarından uyarlanan Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda dizileri reyting sıralamasında dikkat çeken başarılar elde etti. Bu dizilerin yanına bir de Kral Kaybederse eklenecek. Projede Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ seneler sonra bir araya geliyor. Ünlü isimler Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak olan Kral Kaybederse dizisinde oynayacak. Son olarak Aşk-ı Memnu dizisinde bir araya gelen ikilinin yeni projesi dikkat çekecek. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat dizi ve film projeleri değerlendirme yapıyordu. Kulislerde son konuşulan iddialara göre Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı projede oynamış olacak.
AKILLARA AŞK-I MEMNU GELDİ
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından televizyona uyarlanan ve 2008-2010 yılında Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisine damgasını vuran isimlerden arasında yer alıyor.
İkilinin canlandırdığı karakterler bugün hala sosyal medyada anılıyor. Kendilerine gelen yeni projeleri değerlendiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat dizi ve film projeleri için yeni kararlar almaya başladı.
YILLAR SONRA AYNI DİZİDE...
Kulislerde son konuşulan iddialara göre Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra beraber bir projede rol alacak. Ünlü isimlerin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak olan Kral Kaybederse dizisinde oynayacağı iddia edildi.