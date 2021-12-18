Hande Yener durdurulamıyor hamamda göbek taşından cüretkar pozlar! Popo dekoltesinden sonra bu kez de boylu boyunca...
Ünlü şarkıcı Hande Yener, yeni şarkısının klip çekimleri için objektif karşısına geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan Yener, klipten bir kesiti ise Instagram hesabında paylaşmayı ihmal etmedi. Söz konusu paylaşımda Yener'in klip tarzı dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde siyah pantolonuyla objektif karşısına geçen Yener'in popo dekoltesi olay olmuştu. Yener bu kez de hamamdan pozlar paylaşarak bir kez daha magazin gündeminin en tepesine yerleşti. İşte Hande Yener'in o pozları.
18.12.2021 13:59
- Son Güncelleme: 18.12.2021 13:59
Son zamanlarda tercih ettiği kıyafet modelleriyle adından söz ettiren Hande Yeneri bu sefer de yeni şarkısının klip çekimi için hamama girdi. Klip için özel bir peruk ve kostüm tercih eden Yener, cüretkar pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
48 yaşındaki başarılı şarkıcı Hande Yener, yeni şarkısı Olmaz Olmaz'ın klip çekimi için kamera karşısına geçti. Şarkıcının 2 gün hazırlandığı klip çekimi için tercih ettiği kostüm ise dikkat çekti.
Klibi için bir hamam kapatan ve kesenin ağzını açan Hande Yener, 3 bin dolar değerindeki Swarovski saç peruğu taktı.