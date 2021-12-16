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    • Magazin
    • 16.12.2021 12:44
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    • 16.12.2021 12:44
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    Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu gri büstiyeri süper minisiyle poz kesti! Masterchef'e konuk olan Ayşe Yüksel meğer...

    Neredeyse Survivor 2022 All -Star başlayacak ama 2021 sezonunun yarışmacıları hala adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerekse Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Masterchef'in Düzce bölümüne konuk olan Ayşe Yüksel hakkında kimdir, nereli, boyu, sevgilisi, son hali gibi detaylar merak edilirken, Instagram'daki fotoğraflarını görenler şaştı kaldı.

    Survivor Ayşe Yüksel’e bir haller oldu

    Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu gri büstiyeri süper minisiyle poz kesti! Masterchef'e konuk olan Ayşe Yüksel meğer... Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor. Bir yandan Survivor'ın yorgunluğunu sosyal medyada atan Ayşe Yüksel bir yandan da dikkat çeken paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Masterchef'in dış çekimine konuk olan Ayşe Yüksel'in son hali herkesi şaşırttı.

    Her perşembe dış çekimleri farklı bir şehirde gerçekleştiren MasterChef bu hafta Düzce'den izleyicisiyle buluşuyor.

    MasterChef'e konuk olan Düzce'li Survivor Ayşe de yeniden merak konusu oldu.

        Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe Yüksel, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır.

        Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekmektedir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor.

        Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır.

        Yarışmadan sonra da Ayşe Yüksel, Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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            Haberler Magazin Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu gri büstiyeri süper minisiyle poz kesti! Masterchef'e konuk olan Ayşe Yüksel meğer...
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