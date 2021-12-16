Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu gri büstiyeri süper minisiyle poz kesti! Masterchef'e konuk olan Ayşe Yüksel meğer... Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor. Bir yandan Survivor'ın yorgunluğunu sosyal medyada atan Ayşe Yüksel bir yandan da dikkat çeken paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Masterchef'in dış çekimine konuk olan Ayşe Yüksel'in son hali herkesi şaşırttı.