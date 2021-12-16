Kardeşlerim'e bomba transfer Kadir ve Melisa'nın yerini donduracak! Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu gitti yerine ünlü oyuncu geliyor!

Ayrılıklarıyla izleyicileri bir hayli üzen Kardeşlerim dizine yapılan yeni transfer bomba etkisi yarattı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Kadir'i ölümüyle hayal kırıklığı yaşayan diziden üstüne bir de Melisa gidince herkes şoka girmişti. Sevilen oyuncular Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu'nun vedası çok konuşulurken yeni oyuncunun gelişi ortalığı inletecek. Gelin hep birlikte o oyuncunun kim olduğuna bakalım...