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    • Magazin
    • 16.12.2021 14:58
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    • 16.12.2021 14:58
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    Survivor Aycan 2022 All-Star için hile mi hazırlıyor odalarda ağzından kaçırdı! Her şey pazara çıktı meğer Aycan Yanaç...

    Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biriydi Aycan Yanaç. Sercan Yıldırım ile olan dostluğu ve yarışma sırasında aldatıldığına dair iddialar günlerce konuşulmuştu. O dönem pek ser verilip sır verilmedi ama yaşadığı performans düşüklüğü de bunun kanıtı olarak görüldü. Yarışma sonrası Sercan Yıldırım ile olan dostluğunu bitiren ve estetik operasyonlar geçiren Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2022 All-Star kadrosunda yer aldı. Yarışma önce bir ses odasına katılan Aycan Yanaç'ın hile yapacağı iddia edildi. Bakın nasıl...

    Survivor Aycan 2022 All-Star için hile mi hazırlıyor?

    Survivor Aycan 2022 All-Star için hile mi hazırlıyor odalarda ağzından kaçırdı! Her şey pazara çıktı meğer Aycan Yanaç... Tv 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor'ın gelmiş geçmiş en olaylı sezonlarıdan biriydi Survivor 2020. Pandeminin patlak verdiği döneme denk gelen Survivor 2020 reyting rekorları kırıyor, haftanın 7 günü izleyenlerle buluşuyordu. Zorlu geçen sezonun şampiyonu Cemal Can Canseven olmuştu. Ancak Survivor 2020 tüm yarışmacılara yaradı onlardan biri de Aycan Yanaç.

    Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden biriydi Aycan Yanaç. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aycan Yanaç, üzerine bir de futbolcu olunca daha çok adından söz ettiriyordu.

    Aycan Yanaç'ın yarışmadaki en yakın arkadaşı ise meslektaşı Sercan Yıldırım'dı. Yarışmada yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili yarışma sonrasında kanlı bıçaklı oldu.

        Hatta Aycan Yanaç, Sercan Yıldırım'ın o dönem hoşlandığı ancak pas vermediği için kavgalı olduğu Nisa Bölükbaşı'ya da cephe almıştı.

        Aycan Yanaç, Nisa Bölükbaşı hakkında 'Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. O olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil, Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar' demişti.

        Ta ki Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım kavga edene kadar.

        En çok konuşulan isimlerden olan Aycan Yanaç ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan yeni gelişme hayranlarını heyecanlandırmıştı. Eski arkadaşlar, sosyal medyada birbirini takip etmeye başladı. Aycan Yanaç ve Nisa Bölükbaşı'nın, 'Survivor All Star' yarışması dolayısıyla yeniden iletişime geçtiği iddia edilmişti.

        Yarışma sonrasında kendisini bakıma alan Aycan Yanaç bir de çene estetiği yaptırarak bambaşka birine dönüşmüştü. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptığı duyurada, Survivor 2022 All-Star kadrosunda Aycan Yanaç da yer aldı. Aycan Yanaç ve ekibinin bu doğrultuda çalışmaları başladı.

            Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Aycan Yanaç'ın hile yapacağı iddia edildi. İddianın kaynağı ise Aycan Yanaç'ın Twitter'da katıldığı bir ses odası. O ses odasında olanlar ilginç iddialar ortaya attılar.

            Odadakilerin iddiasına göre Aycan Yanaç'a 'Eğer dokunulmazlık kaybederseniz saçını topuz yap' dendi ve Aycan Yanaç buna 'tamam yaparım yanıtını verdi. Ancak sonrasında biri uyarınca da lafı çevirdiği söyleniyor.

            Ancak Aycan Yanaç cephesinden iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

            Bir yandan da Aycan Yanaç'ın menajeri hakkında iddialar var. Aycan Yanaç'ın menajerinin Twitter'da 'sürekli tt olmalıyız bu işler bende, halledeceğim' dediği de iddia edildi.

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                Haberler Magazin Survivor Aycan 2022 All-Star için hile mi hazırlıyor odalarda ağzından kaçırdı! Her şey pazara çıktı meğer Aycan Yanaç...
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