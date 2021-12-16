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    • Magazin
    • 16.12.2021 17:09
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    • 16.12.2021 17:09
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    Ebru Şancı kaş yapayım derken göz çıkardı 'kocam beni tartaklıyor' dedi stüdyo buz kesti! Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk...

    Ebru Şancı önceki gün programında öyle sözler sarf etti ki, kaş yapayım derken göz çıkardı... Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı hamileyken şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmış ancak kısa bir süre önce barışmıştı Ebru Şancı'da sunucu olduğu magazin programında bu konuyu yorumlarken, öyle bir söz söyledi ki stüdyo bir anda buz kesti. İşte Ebru Şancı'nın o sözleri...

    ’Kocam beni tartaklıyor’ dedi stüdyo buz kesti!

    Ebru Şancı kaş yapayım derken göz çıkardı 'kocam beni tartaklıyor' dedi stüdyo buz kesti! Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk... Galatasaraylı Milli futbolcu Alpaslan Öztürk'le mutlu bir evliliği olan Ebru Şancı şimdilerde bir magazin programının sunuculuğunu üstleniyor. Magazin dünyasının ünlü isimlerinin konuşulduğu programda Ebru Şancı öyle bir itirafta bulundu ki bir anda sosyal medya yıkıldı. Ebru Şancı'nın tartaklama itirafı kısa sürede olay yarattı ama bakın durumu sonrasında nasıl toparlamaya çalıştı.

    'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

    'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili, aralarındaki buzları eritti ve barıştı.

        Son dönemde teve2'de yorumculuk yapan Ebru Şancı bu konudaki sözleriyle dikkat çekti. Ebru Şancı açıklamasında futbolcu kocası Alpaslan Öztürk ile ilgili açıklamasıyla herkesi şaşırttı. Şancı sorular üzerine yorumunu hızlıca düzeltti.

        TARTIŞMA ÇIKARAN AÇIKLAMA

        Şancı açıklamasında "Eskiden kol kırılır yen içinde kalırmış. Şimdi Damla'nın en büyük hatası ortaya çıkarması" dedi. Ebru Şancı'nın bu yorumuna diğer sunucular "Nasıl bu sessiz kalınacak bir konu değil" tepkisini gösterince Şancı yorumuna şöyle devam etti:

        "Ama bunu halk bilmek zorunda değil. Polise gitsin. Duyurup sonra barışmayacaksın artık! İlan edip 3 gün sonra kocam bey diye paylaşma. Eğer bindiğin dalı kesme. Herkes ben kavga etmiyor muyum kocamla? Kocam beni tartaklamıyor mu? Evet vurmuyor ama her evde var."

            TARTAKLAMA GERİLİMİ

            Ebru Şancı kocasına dair bu sözleriyle herkesi şaşırttı. Esin Övet ise Şancı'yı bölerek "Tartaklama derken... Bu iyi bir şeymiş gibi konuşmayalım" diyerek tepki gösterdi.

            Şancı ise "Hayır asla... Ama her evde olan şey. Öyle kötü olarak tartaklama demiyorum" yanıtını verdi.

            Şancı'nın açıklaması sosyal medyada da tepki gördü.
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            Haberler Magazin Ebru Şancı kaş yapayım derken göz çıkardı 'kocam beni tartaklıyor' dedi stüdyo buz kesti! Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk...
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