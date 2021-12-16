Ebru Şancı kaş yapayım derken göz çıkardı 'kocam beni tartaklıyor' dedi stüdyo buz kesti! Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk... Galatasaraylı Milli futbolcu Alpaslan Öztürk'le mutlu bir evliliği olan Ebru Şancı şimdilerde bir magazin programının sunuculuğunu üstleniyor. Magazin dünyasının ünlü isimlerinin konuşulduğu programda Ebru Şancı öyle bir itirafta bulundu ki bir anda sosyal medya yıkıldı. Ebru Şancı'nın tartaklama itirafı kısa sürede olay yarattı ama bakın durumu sonrasında nasıl toparlamaya çalıştı.
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.
'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili, aralarındaki buzları eritti ve barıştı.