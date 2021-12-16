Ebru Şancı kaş yapayım derken göz çıkardı 'kocam beni tartaklıyor' dedi stüdyo buz kesti! Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk...

"Ama bunu halk bilmek zorunda değil. Polise gitsin. Duyurup sonra barışmayacaksın artık! İlan edip 3 gün sonra kocam bey diye paylaşma. Eğer bindiğin dalı kesme. Herkes ben kavga etmiyor muyum kocamla? Kocam beni tartaklamıyor mu? Evet vurmuyor ama her evde var."