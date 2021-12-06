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    • Magazin
    • 06.12.2021 10:45
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    • 06.12.2021 10:45
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    Teşkilat 26. bölüm fragmanı: Kritik bilgi Nemesis'e ulaştı! Vay şimdi Yıldırım'ın haline...

    Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen aksiyon dizisi Teşkilat'ta Nemesis ile ilgili bilgiye ulaşıldı. Yıldırım'ın iyice köşeye sıkıştığı son bölümde Libya’da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bıraktı. Üstelik ekibin Doğu Akdeniz’deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardı. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde buldu. İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurdu. Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girdi. İzleyiciler şimdi Teşkilat 26. bölüm fragmanını bekliyor.

    Teşkilat 26. bölüm fragmanı: Kritik bilgi Nemesis’e ulaştı! Vay şimdi Yıldırım’ın haline...

    Yayınlandığı günden bu yana izleyicisini ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisinde kritik bilgiye ulaşılması büyük bir kaosa neden oldu. Son bölümde ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri öne çıktı. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmektedir. Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girdi. Libya'dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç duyuldu. İzleyiciler Teşkilat 26. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ancak fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte son bölümde yaşananlar...

    EKİP ZOR DURUMDA

    Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya'dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır.

    Üstelik ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmektedir.

    Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur.

        İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar. Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.

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            Haberler Magazin Teşkilat 26. bölüm fragmanı: Kritik bilgi Nemesis'e ulaştı! Vay şimdi Yıldırım'ın haline...
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