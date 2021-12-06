Teşkilat 26. bölüm fragmanı: Kritik bilgi Nemesis’e ulaştı! Vay şimdi Yıldırım’ın haline...

Yayınlandığı günden bu yana izleyicisini ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisinde kritik bilgiye ulaşılması büyük bir kaosa neden oldu. Son bölümde ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri öne çıktı. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmektedir. Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girdi. Libya'dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç duyuldu. İzleyiciler Teşkilat 26. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ancak fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte son bölümde yaşananlar...

EKİP ZOR DURUMDA

Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya'dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır.