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    • Magazin
    • 06.12.2021 07:02
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    • 06.12.2021 07:38
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    Kerem Tunçeri mesajlarını ifşa eden fenomeni affetmedi: 8 yıla kadar hapsi isteniyor!

    Eski basketbolcu Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden fenomen Elif Şen, “Alkolün etkisindeydim, pişmanım, özür diliyorum” dedi. Ancak Tunçeri şikayetinden vazgeçmeyince, Şen hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    İfşaya af yok! 8 yıl hapsi isteniyor
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    Geçtiğimiz yıl ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajları, birçok fenomen ve oyuncu ifşa etmişti. Tunçeri paylaşımlarının ifşa olmasının ardından soluğu savcılıkta almıştı.




    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tunçeri'nin mesajlarını paylaşan birden çok fenomen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmalardan bazıları tamamlanmış, geçtiğimiz aylarda ise fenomen Hande Taşkın hakkında ifşa davası açılmıştı.



    Tunçeri'nin şikayetçi olduğu bir diğer isim de ünlü fenomen Elif Şen'di.



        Savcılık yürütülen soruşturmada Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Şen'in ifadesine başvurdu. 28 yaşındaki genç fenomen, Tunçeri ile internette tanıştığını, sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladıklarını ve 6 ay konuşmanın devam ettiğini ifade etti.



        Sabah'ta yer alan habere göre, Tunçeri'nin birden fazla kadın tarafından ifşa edilmesinin ardından duruma sinirlendiğini söyleyen Şen, "Bir anlık öfke ve sinirle aramızda geçen konuşmaları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Alkolün etkisindeydim ve bu nedenle pişmanım. Kerem Tunçeri'den özür diliyorum" dedi.

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