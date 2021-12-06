Kerem Tunçeri mesajlarını ifşa eden fenomeni affetmedi: 8 yıla kadar hapsi isteniyor!

Geçtiğimiz yıl ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajları, birçok fenomen ve oyuncu ifşa etmişti. Tunçeri paylaşımlarının ifşa olmasının ardından soluğu savcılıkta almıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tunçeri'nin mesajlarını paylaşan birden çok fenomen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmalardan bazıları tamamlanmış, geçtiğimiz aylarda ise fenomen Hande Taşkın hakkında ifşa davası açılmıştı.
Tunçeri'nin şikayetçi olduğu bir diğer isim de ünlü fenomen Elif Şen'di.