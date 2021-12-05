Güzel isim yerini doldurmaya geliyor! Kardeşlerim'de iç yakan 2 vedadan sonra olay olacak transferler

Kardeşlerim'de iç yakan 2 vedadan sonra olay olacak transferler! Güzel isim yerini doldurmaya geliyor. 2. sezonuyla atv ekranlarında macerasını sürdüren Kardeşlerim dizisinde iki veda yaşandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 29. bölümde Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı'nın vedası büyük şoka neden olurken bir oyuncu daha diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Melisa karakteri geçtiğimiz bölüm Kadir'in ölümüne neden olmuştu. Melisa karakterini canlandıran güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu diziden ayrılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Elif Uslusoy'un dizide Canan karakterini canlandıracak.

İKİ VEDA GELİŞMESİ

Kardeşlerim dizisi son döneme bakıldığında şüphesiz ki atv'nin en çok dikkat çeken dizilerinden birisi oldu. Geçen hafta 29. bölümü yayınlanan dizide Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etti.