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    • Magazin
    • 06.12.2021 09:06
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    • 06.12.2021 09:07
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    Biri gönülleri biri de akılları alacak! Can sıkan veda sonrası Kuruluş Osman'dan 2 bomba transfer!

    Üç yıldır çarşamba akşamlarının zirvesine adeta demir atan Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerinde yer aldığı bir dönem Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı diziye savaşçı Julia karakteriyle geldi. Yazmeen Baker'in dizinin kadrosuna katılması ve Gonca Hatun'un oba baskınında ölmesi büyük üzüntüye neden oldu. Kayı Obası'nda yeni gelişmelerin heyecan yaratacağı Kuruluş Osman 73. yeni bölümüyle bu hafta çarşamba günü atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam edecek.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman’dan 2 yeni transfer!

    Gonca Hatun'u canlandıran Emel Dede'nin vedasıyla Kuruluş Osman'dan 2 yeni transfer haberi geldi. Osman Bey'in döneminde yaşanan olayları ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran diziye yeni bir isimler katılmaya devam ediyor. Bir dönem atv'de yayınlanan Kertenkele dizisinde Ateş karakterini canlandıran Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker dizide savaşçı Julia karakteriyle boy göstermeye başladı. Hatta öyle ki obaya baskın düzenleyerek Bala Hatun'un en yakın dostu olan Gonca'yı öldürdü. Ayrıca Savaşçı dizisinin sevilen isimlerinden Feyza Sevil Güngör Kuruluş Osman'ın kadrosunda Hera karakteriyle daha şimdiden adından bahsettirmeyi başardı.

    SAVAŞÇI JULİA BOMBA GİBİ BİR GİRİŞ YAPTI

    3. sezonunda da atv ekranlarındaki macerasına zirvede devam eden Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti.

    Bir dönem Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker diziye savaşçı Julia karakteriyle katıldı.

    HERA VE GÖKTUĞ...

    Ayrıca Savaşçı dizisinin sevilen isimlerinden Feyza Sevil Güngör Kuruluş Osman'ın kadrosunda Hera karakteriyle daha şimdiden adından bahsettirmeyi başardı.

        YAZMEEN BAKER KİMDİR?

        1979 yılında Almanya'da doğan Yazmeen Baker'in babası Alman annesi ise Türk'tür. Almanya'nın Göttingen şehrinde dünyaya gelmiştir.

        Annesinin memleketi Mersin'de 3 yaşına kadar yaşamıştır.Sinema sektöründen önce dövüş sporları eğitmenliği yapmıştır ve dövüş sporlarına olan ilgisi ile dünyada tanınmıştır.

        Karate, Martial Arts, Kung Fu gibi dövüş sporlarında ustadır. Daha sonra ise bu işi beyaz perde de Show olarak yapmayı isteyen Yazmeen Baker Uluslararası Michael Chekhov oyunculuk akademisinde eğitim almıştır.

            Hiphop, tango, oryantal tarzlarında dans edebilmektedir. Darbuka, djembe ve davul enstrumanlarını çalabilmektedir. İngilizce, Almance ve Türkçe konuşabilmektedir.
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            Haberler Magazin Biri gönülleri biri de akılları alacak! Can sıkan veda sonrası Kuruluş Osman'dan 2 bomba transfer!
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