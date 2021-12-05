Biri gönülleri biri de akılları alacak! Can sıkan veda sonrası Kuruluş Osman'dan 2 bomba transfer!

Gonca Hatun'u canlandıran Emel Dede'nin vedasıyla Kuruluş Osman'dan 2 yeni transfer haberi geldi. Osman Bey'in döneminde yaşanan olayları ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran diziye yeni bir isimler katılmaya devam ediyor. Bir dönem atv'de yayınlanan Kertenkele dizisinde Ateş karakterini canlandıran Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker dizide savaşçı Julia karakteriyle boy göstermeye başladı. Hatta öyle ki obaya baskın düzenleyerek Bala Hatun'un en yakın dostu olan Gonca'yı öldürdü. Ayrıca Savaşçı dizisinin sevilen isimlerinden Feyza Sevil Güngör Kuruluş Osman'ın kadrosunda Hera karakteriyle daha şimdiden adından bahsettirmeyi başardı.

SAVAŞÇI JULİA BOMBA GİBİ BİR GİRİŞ YAPTI

3. sezonunda da atv ekranlarındaki macerasına zirvede devam eden Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti.