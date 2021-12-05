Arka Sokaklar, Masterchef hüsranı yaşadı! Kırmızı Oda'ya reytinglerde buz kesti! İşte zirvenin yeni sahibi!

3 Aralık Cuma günü yayınlanan program ve diziler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Dün açıklanan reyting sonuçlarına göre Total'de zirvede atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da birinci sırada yer aldı. Programın ardından 2. sırada Arka Sokaklar'da, 3. sırada ise Aziz dizisi yerini aldı. Kırmızı Oda'nın peş peşe kötü sonuçlar almasıyla birlikte final yapacağına dair söylentiler kulislerde sık sık konuşulmaya başlandı. Gözler ise yayıncı kuruluş TV8'in alacağı karara çevrildi.

Açıklanan reyting sonuçlarına göre, 3 Aralık Cuma günü yayınlanan program ve diziler arasında Total'de zirvede atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da birinci sırada yer aldı.