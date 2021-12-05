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    • Magazin
    • 06.12.2021 13:56
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    • 06.12.2021 13:56
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    Arka Sokaklar, Masterchef hüsranı yaşadı! Kırmızı Oda'ya reytinglerde buz kesti! İşte zirvenin yeni sahibi!

    Kırmızı Oda'ya reytinglerde soğuk duş! Arka Sokaklar, Masterchef hüsranı yaşadı! Esra Erol'da zirvenin sahibi... 3 Aralık Cuma günü sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanan program ve dizilerin reyting sonuçları belli oldu. Esra Erol'da Total zirvede yer alırken Aziz dizisi AB ve 20+ABC1 reyting sonuçlarına göre 1. sıradaydı. Kırmızı Oda'nın her geçen hafta kan kaybetmesinin ardından final yapacağına dair iddialar kulislerde konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl ve bu sezon başı reyting sıralamasında 1. sırada yer alan dizinin kan kaybı sonrası final yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda’ya reytinglerde soğuk duş!

    3 Aralık Cuma günü yayınlanan program ve diziler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Dün açıklanan reyting sonuçlarına göre Total'de zirvede atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da birinci sırada yer aldı. Programın ardından 2. sırada Arka Sokaklar'da, 3. sırada ise Aziz dizisi yerini aldı. Kırmızı Oda'nın peş peşe kötü sonuçlar almasıyla birlikte final yapacağına dair söylentiler kulislerde sık sık konuşulmaya başlandı. Gözler ise yayıncı kuruluş TV8'in alacağı karara çevrildi.

    ESRA EROL'DA BİRİNCİ SIRADA

    Açıklanan reyting sonuçlarına göre, 3 Aralık Cuma günü yayınlanan program ve diziler arasında Total'de zirvede atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da birinci sırada yer aldı.

    Programın ardından 2. sırada Arka Sokaklar'da, 3. sırada ise Aziz dizisi yerini aldı. Kırmızı Oda'nın peş peşe kötü sonuçlar almasıyla birlikte final yapacağı iddia edildi.

    TOTAL İLK 10

    1 ESRA EROL'DA ATV
    2 ARKA SOKAKLAR KANAL D
    3 AZIZ SHOW TV
    4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
    5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
    6 ASK MANTIK INTIKAM FOX
    7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D
    8 ATV ANA HABER ATV
    9 KIRMIZI ODA TV8
    10 KANAL D ANA HABER KANAL D

        AB İLK 10

        1 AZIZ SHOW TV
        2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
        3 KIRMIZI ODA TV8
        4 ASK MANTIK INTIKAM FOX
        5 ESRA EROL'DA ATV

        6 ATV ANA HABER ATV
        7 AZIZ (OZET) SHOW TV
        8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        9 KADERIMIN OYUNU STAR TV
        10 KIBRIS ZAFERE DOGRU TRT 1

        20+ABC1

        1 AZIZ SHOW TV
        2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        4 ESRA EROL'DA ATV
        5 KIRMIZI ODA TV8
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            Haberler Magazin Arka Sokaklar, Masterchef hüsranı yaşadı! Kırmızı Oda'ya reytinglerde buz kesti! İşte zirvenin yeni sahibi!
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