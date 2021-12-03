Yımaz Morgül kimdir? Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli?

Kanal D'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını her hafta farklı bir isim sunuyor ve bu hafta Yılmaz Morgül olacak. Bunu öğrenen izleyiciler Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Yılmaz Morgül'ün hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Yılmaz Morgül kimdir? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
YILMAZ MORGÜL GELİNİM MUTFAKTA'DA
Şarkıcı Yılmaz Morgül Kanal D ekranında seyirci ile buluşan Gelinim Mutfakta'nın sunucusu oldu. Morgül, 6 Aralık itibari ile programda sunucu koltuğunda oturacak.
YILMAZ MORGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Yılmaz Morgül 14 Ocak 1964'da İstanbul, Beykoz'da dünyaya geldi. Bir dönem 1982 doğumlu olduğunu iddia etse de asıl doğum tarihi 1964'tür. Asıl adı İbrahim Yılmaz Morgül'dür.
Yılmaz Morgül, eğitim hayatının ardından önemli isimlerden musiki eğitimi aldı. Müziğe olan yeteneği daha küçük yaşlardan belli olan Morgül, ilk kez 24 yaşında Adana'da sahneye çıktı. Kısa süre içinde kitleleri etkiledi.
Müzik hayatında, ilk müzik albümünü 'Elveda İstanbul' ismi ile 1995'te çıkardı. Ardından çok sayıda albüm çıkardı.
Zeki Müren ile yaptığı 'Bahçevan' düeti ile müzikseverlerin gönlünde taht kurdu. Çok sayıda TV ve radyo programında yer aldı. Kendi adıyla çıkardığı 20'ye yakın albümü bulunmaktadır.