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    • Magazin
    • 29.11.2021 09:56
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    • 29.11.2021 09:58
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    İbrahim Tatlıses 'makyaj bile yok tertemiz duru bir yüz!' dedi yere göğe sığdıramadı! İbrahim Tatlıses onu da gözüne kestirdi

    Sosyal medya paylaşımları çok konuşulan 'İmparator' lakaplı usta şarkıcı İbrahim Tatlıses yine çok konuşulacak bir paylaşıma imzasını attı. İbo Show'un final yapmasının ardından şimdilik dinlenmeyi tercih eden, kısa bir süre önce oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren İbrahim Tatlıses önceki gün, Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren genç oyuncu Simay Barlas hakkında paylaşım yaptı. Daha önce Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, Selin Yeninci hakkında da paylaşım yapan İbrahim Tatlıses'in paylaşımı kısa sürede yankı buldu. İşte o paylaşım.

    İbrahim Tatlıses hayran kaldı

    İbrahim Tatlıses güzel oyuncuyu yere göğe sığdıramadı 'makyaj bile yok tertemiz duru bir yüz!' İbrahim Tatlıses hayran kaldı... Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in, Simay Barlas paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı. Instagram hesabını çok aktif kullanan İbrahim Tatlıses daha önce Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Selin Yeninci hakkında bir paylaşım yapmıştı. Tatlıses bu paylaşımlardan birini de, Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas için yaptı.

    İbrahim Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kalan İmparator, güzel oyuncuya sosyal medya hesabından övgü yağdırmıştı.

    Tatlıses, Selin Yeninci hakkında twitter'da şunları yazdı: 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim.

        Maşallah. Yeminle alkışlıyorum.' Tatlıses bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

        BU KEZ SİMAY BARLAS

        İbrahim Tatlıses, oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Suzan Kardeş, Fırat Tanış, Meral Çetinkaya ve Eren Hacısalihoğlu'nun yer aldığı 'Aziz' dizisini yakından takip ediyor.

        Usta sanatçı, diziden bir görüntüyü Instagram hesabından yayınladı.

            'Efnan' karakterini canlandıran Simay Barlas'ın olduğu sahneyi paylaşan Tatlıses, oyuncuya övgüler yağdırdı.

            "İNŞALLAH ESTETİK YAPTIRMAZ"

            "Vay benim Aziz kardeşim, bitirdin beni be bitirdin arkadaş. Bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan ricamdır, Aziz'de oynayan Efnan kızımı örnek alsınlar. Oralarıyla buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok..."

            "Tertemiz, duru bir yüze sahip. İnşallah Efnan kızım başkalarının lafına uymaz estetik yaptırmaz, böyle sade ve temiz kalır. Bütün ekibi yürekten tebrik ediyor ve alkışlıyorum."
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            Haberler Magazin İbrahim Tatlıses 'makyaj bile yok tertemiz duru bir yüz!' dedi yere göğe sığdıramadı! İbrahim Tatlıses onu da gözüne kestirdi
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