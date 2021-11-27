Almanya'nın konuştuğu Türk Zeynep Avcı yine büyüledi! Zeynep Avcı'nın 'Kıyamam' performansı ortalığı yaktı geçti... O Ses Türkiye'nin Almanya versiyonu olan 'Voice of Germany' yarışmasına katılan Türk kökenli Zeynep Avcı, Tan'ın 'Yalan' şarkısını seslendirerek gündeme geldi. Turları bir bir geçen Zeynep Avcı bu kez Zerrin Özer'in 'Kıyamam' şarkısıyla sahnedeydi. Zeynep Avcı yine yapacağını yaptı ve tüm Almanya'yı sesiyle kendisine hayran bıraktı. İşte o görüntüler.