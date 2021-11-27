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    • Magazin
    • 27.11.2021 16:17
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    • 27.11.2021 16:26
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    Almanya'nın konuştuğu Türk Zeynep Avcı yine büyüledi! Zeynep Avcı'nın 'Kıyamam' performansı ortalığı yaktı geçti

    O Ses Türkiye'nin Almanya versiyonu olan 'Voice of Germany'e katılan Türk yarışmacı Zeynep Avcı, bugün Almaya'nın gündeminde. Zeynep Avcı bir önceki turda sanatçı Tan'a ait olan ve Türkçe seslendirdiği 'Yalan' adlı şarkıyla çok konuşulmuştu. Sahne sırası yine Zeynep Avcı'daydı ve bu kez Zerrin Özer'e ait olan 'Kıyamam' adlı şarkıyı seslendirdi. İzleyenleri sesiyle yine büyüleyen Avcı, bu performansla bir sonraki tura yükselerek adını çeyrek finale yazdırdı. Hatta Türkçe bilmeyen jüriyi bile ağlattı.

    Almanya’nın konuştuğu Türk Zeynep Avcı yine büyüledi!

    Almanya'nın konuştuğu Türk Zeynep Avcı yine büyüledi! Zeynep Avcı'nın 'Kıyamam' performansı ortalığı yaktı geçti... O Ses Türkiye'nin Almanya versiyonu olan 'Voice of Germany' yarışmasına katılan Türk kökenli Zeynep Avcı, Tan'ın 'Yalan' şarkısını seslendirerek gündeme geldi. Turları bir bir geçen Zeynep Avcı bu kez Zerrin Özer'in 'Kıyamam' şarkısıyla sahnedeydi. Zeynep Avcı yine yapacağını yaptı ve tüm Almanya'yı sesiyle kendisine hayran bıraktı. İşte o görüntüler.

    Türk kökenli Zeynep Avcı, sesiyle Almanya'yı adeta kasıp kavuruyor…

    O Ses Türkiye formatlı program olan "Voice of Germany" yarışmasına katılan ve ilk turda Tan Taşçı'nın 'Yalan' adlı şarkısını seslendiren Avcı, 4 jüri üyesini de mest etmişti.

        Sadece onlar değil, Zeynep'in performansı tüm izleyenleri büyülemişti.

        Yarışmada başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer'in 'Kıyamam' adlı şarkısını yorumladı.

        GÖZLERİ DOLDU

        Yine jüri üyelerini ayakta alkışlatan Zeynep Avcı, programı izlemeye gelenleri de duygulandırdı.
            Operasyon çocukları deşifre olacak!
            Haberler Magazin Almanya'nın konuştuğu Türk Zeynep Avcı yine büyüledi! Zeynep Avcı'nın 'Kıyamam' performansı ortalığı yaktı geçti
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