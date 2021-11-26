Turkuvaz Dergi Grubu'nun yeni dergisi 'Diana Dikiş' çıktı! Tüm pozitif enerjisi ve şıklığıyla Esra Erol ilk sayı kapağında...

Otuz yılı aşkın süredir moda dünyasına yön veren Diana Dikiş dergisi, artık Türkiye'de! Temel kalıp ve patronları ile yayınlandığı ülkelerde yıllardır güvenle başvurulan bir rehber olan Diana Dikiş dergisi; çarpıcı siluetler, göz alıcı desenler, dikimi kolay ve şık modellerle Türkiye'deki dikiş tutkunları için yepyeni bir alternatif olacak.