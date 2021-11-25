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    • Magazin
    • 25.11.2021 10:02
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    • 25.11.2021 10:06
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    Yunus Günçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Yunus Günçe’nin eşi Işık Selin Kuyumcu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

    Magazin gündeminde yoğun bir şekilde Yunus Günçe kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Survivor yarışmasına katıldığı sene gündeme bomba gibi düşen ve hafızalar kazınan isim eşi ile birlikte TV8’de hafta içi her sabah yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu ve yeniden gündeme geldi. Hayatına dair bilgilerin merak edilmeye başlandığı Survivor Yunus Günçe’nin eşi Işık Selin Kuyumcu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Samimi açıklamaları ile dikkat çeken Yunus Günçe ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Yunus Günçe kimdir, kaç yaşında?

    Yunus Günçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Yunus Günçe'nin eşi Işık Selin Kuyumcu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Survivor'da yarıştığı sene oldukça dikkat çeken ve sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkan Yunus Günçe eşi Işık Selin Kuyumcu ile magazin programına katılınca gündem konusu oldu ve hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

    YUNUS GÜNÇE KİMDİR?

    Yunus Günçe, 13 Nisan 1976 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Tam adı Ali Yunus Günce'dır. Aslen Trabzon, Akçaabatlıdır. Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Öğretmenliği Bölümü'nde okudu.

    Yunus Günçe, Number One'da başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta halen devam etti.TRT'1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yaptı. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etti. 2002 yılında TRT'de oynatılan "Koçum Benim" adlı dizide Tarık Akan,Ebru Cündübeyoğlu, Sevil Üstekin, Zihni Göktay, Ozan Güven ile birlikte başrolde oynadı. Bu dizide; Nehir Erdoğan, Selin Demiratar, Yasemin Ergene,Nejat Birecik, Engin Altan Düzyatan, Filiz Taçbaş, Doğa Bekleriz, Sermiyan Midyat, İsmail Hacıoğlu gibi isimler de çeşitli rollerde oynamıştır.

    2002 yılında senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yapımcılığını Abdullah Oğuz'un yaptığı ve yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "O Şimdi Asker" adlı sinema filminde Özcan Deniz, Ali Poyrazoğlu, Seray Sever, Pelin Batu,Yavuz Bingöl, Mehmet Günsür, Levent Kazak, Özlem Tekin, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sarp Levendoğlu, Yiğit Özşener, Küçük İskender, Ercan Saatçi ile birlikte rol aldı.

        YUNUS GÜNÇE'NİN EŞİ IŞIK SELİN KUYUMCU KİMDİR?

        Işık Selin Kuyumcu, 01 Ocak 1979'da dünyaya geldi. 2006-2007 yıllarında Ekol Drama'da kamera önü oyunculuğu, diksiyon-dublaj ve doğaçlama eğitimleri aldı.

        2008 yılında Çağrı Özgür Hün'den şan dersleri aldı. 2008-2009 yıllarında Akademi Kenter'de Yıldız Kenter, Mehmet Birkiye, Selen Birkiye, Sündüz Haşar, Engin Hepileri, Yeşim Koçak ve Yıldıray Şahinler'den dramaturji, tiyatro tarihi, sahne ve diksiyon dersleri aldı.
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        Haberler Magazin Yunus Günçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Yunus Günçe’nin eşi Işık Selin Kuyumcu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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