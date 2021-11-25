Yunus Günçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Yunus Günçe'nin eşi Işık Selin Kuyumcu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Survivor'da yarıştığı sene oldukça dikkat çeken ve sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkan Yunus Günçe eşi Işık Selin Kuyumcu ile magazin programına katılınca gündem konusu oldu ve hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
YUNUS GÜNÇE KİMDİR?
Yunus Günçe, 13 Nisan 1976 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Tam adı Ali Yunus Günce'dır. Aslen Trabzon, Akçaabatlıdır. Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Öğretmenliği Bölümü'nde okudu.
Yunus Günçe, Number One'da başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta halen devam etti.TRT'1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yaptı. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etti. 2002 yılında TRT'de oynatılan "Koçum Benim" adlı dizide Tarık Akan,Ebru Cündübeyoğlu, Sevil Üstekin, Zihni Göktay, Ozan Güven ile birlikte başrolde oynadı. Bu dizide; Nehir Erdoğan, Selin Demiratar, Yasemin Ergene,Nejat Birecik, Engin Altan Düzyatan, Filiz Taçbaş, Doğa Bekleriz, Sermiyan Midyat, İsmail Hacıoğlu gibi isimler de çeşitli rollerde oynamıştır.
2002 yılında senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yapımcılığını Abdullah Oğuz'un yaptığı ve yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "O Şimdi Asker" adlı sinema filminde Özcan Deniz, Ali Poyrazoğlu, Seray Sever, Pelin Batu,Yavuz Bingöl, Mehmet Günsür, Levent Kazak, Özlem Tekin, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sarp Levendoğlu, Yiğit Özşener, Küçük İskender, Ercan Saatçi ile birlikte rol aldı.