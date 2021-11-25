Yunus Günçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Yunus Günçe’nin eşi Işık Selin Kuyumcu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Yunus Günçe, Number One'da başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta halen devam etti.TRT'1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yaptı. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etti. 2002 yılında TRT'de oynatılan "Koçum Benim" adlı dizide Tarık Akan,Ebru Cündübeyoğlu, Sevil Üstekin, Zihni Göktay, Ozan Güven ile birlikte başrolde oynadı. Bu dizide; Nehir Erdoğan, Selin Demiratar, Yasemin Ergene,Nejat Birecik, Engin Altan Düzyatan, Filiz Taçbaş, Doğa Bekleriz, Sermiyan Midyat, İsmail Hacıoğlu gibi isimler de çeşitli rollerde oynamıştır.

2002 yılında senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yapımcılığını Abdullah Oğuz'un yaptığı ve yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "O Şimdi Asker" adlı sinema filminde Özcan Deniz, Ali Poyrazoğlu, Seray Sever, Pelin Batu,Yavuz Bingöl, Mehmet Günsür, Levent Kazak, Özlem Tekin, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sarp Levendoğlu, Yiğit Özşener, Küçük İskender, Ercan Saatçi ile birlikte rol aldı.