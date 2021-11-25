Eda Gürkaynak kimdir, kaç yaşında? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak aslen nereli, mesleği ne? Evlilik var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Magazincilerin evlilik sorularını yanıtlayan Eda Gürkaynak: "Bu işler hayırlısı, her şey iyi gidiyor. Mutluyum. Acelemiz yok.Benim ailem çok samimidir ve çok seviyorlar Birkan'ı. Gayet iyi anlaşıyorlar" dedi. Birkan Sokullu ise "Güzel giden bir ilişkimiz var. O da benim ailemi tanıyor, bu çok güzel bir şey. Eda sayesinde evlilikle alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün böyle bir şeye karar verirsek, bunu uygulamaktan kaçınmayız" dedi. İşte hayatlarına dair merak edilenler...
EDA GÜRKAYNAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Gürkaynak Koç Lisesinden IB diplomasıyla mezun olmuştur. Daha sonra ABD'de bulunan New York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlayarak, Amerikanın en başalarılı Türk mezunları arasına adını yazdırmıştır.
BİRKAN DOKULLU KİMDİR?
Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985, İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve mankendir. Sokullu, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey'de 3.'lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır. Birçok dizide rol alan oyuncu, son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteri ile beğeni topluyor.