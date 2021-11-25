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    • Magazin
    • 25.11.2021 10:35
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    • 25.11.2021 10:38
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    Eda Gürkaynak kimdir, kaç yaşında? Birkan Sokullu’nun sevgilisi Eda Gürkaynak aslen nereli, mesleği ne? Evlilik var mı?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Eda Gürkaynak kimdir, kaç yaşında? Sorusu yer alıyor. Magazin gündeminde çok konuşulan çiftler arasında yer alan Eda Gürkaynak ve Birkan Sokullu’nun hayatına dair tüm bilgiler merak edilmeye ve yakınlarda evlilik olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki başarılı oyuncu Birkan Sokullu’nun sevgilisi Eda Gürkaynak aslen nereli, mesleği ne? İkili evlilik var mı sorusuna nasıl bir yanıt verdi, ilişkileri nasıl gidiyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Eda Gürkaynak kimdir, kaç yaşında?

    Eda Gürkaynak kimdir, kaç yaşında? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak aslen nereli, mesleği ne? Evlilik var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Magazincilerin evlilik sorularını yanıtlayan Eda Gürkaynak: "Bu işler hayırlısı, her şey iyi gidiyor. Mutluyum. Acelemiz yok.Benim ailem çok samimidir ve çok seviyorlar Birkan'ı. Gayet iyi anlaşıyorlar" dedi. Birkan Sokullu ise "Güzel giden bir ilişkimiz var. O da benim ailemi tanıyor, bu çok güzel bir şey. Eda sayesinde evlilikle alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün böyle bir şeye karar verirsek, bunu uygulamaktan kaçınmayız" dedi. İşte hayatlarına dair merak edilenler...

    EDA GÜRKAYNAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Gürkaynak Koç Lisesinden IB diplomasıyla mezun olmuştur. Daha sonra ABD'de bulunan New York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlayarak, Amerikanın en başalarılı Türk mezunları arasına adını yazdırmıştır.

    BİRKAN DOKULLU KİMDİR?

    Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985, İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve mankendir. Sokullu, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey'de 3.'lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır. Birçok dizide rol alan oyuncu, son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteri ile beğeni topluyor.

        Dizileri:2008 Küçük Kadınlar Ayaz Deniz Akçay Katıksız Kanal D Yardımcı Karakter

        2008 Elif Mustafa Bülent Isbilen Atv Yardımcı Karakter

        2009 - 2010 Melekler Korusun Levent Cevriye Demir, Kerem Çakıroğlu Show TV Yardımcı Karakter

        2010 - 2011 Küçük Sırlar Demir Cevriye Demir Kanal D - Star TV Başrol

        2012 Uçurum Ulaş Cem Karcı Atv Başrol

        2013 Fatih Şehzade Mustafa Merve Girgin, Faruk Teber Kanal D Yardımcı Karakter

        2014 Kurt Seyit ve Şura Petro Hilal Saral Star TV Yardımcı Karakter

        2016 - 2017 Hayat Şarkısı Kerim Cevher Cem Karcı Kanal D Başrol

        2017 Yüz Yüze Cihangir Osman Taşcı Show TV Başrol

        2019 Bir Aile Hikayesi Berk Güneş Merve Girgin Aytekin FOX Başrol

        2020 Ya İstiklal Ya Ölüm Topkapılı Cambaz Mehmet Bey Yasin Uslu TRT 1 Başrol

        2020 Masumlar Apartmanı Han Derenoğlu Çağrı Vila Lostuvalı
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        Haberler Magazin Eda Gürkaynak kimdir, kaç yaşında? Birkan Sokullu’nun sevgilisi Eda Gürkaynak aslen nereli, mesleği ne? Evlilik var mı?
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