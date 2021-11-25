Eda Gürkaynak kimdir, kaç yaşında? Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak aslen nereli, mesleği ne? Evlilik var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Magazincilerin evlilik sorularını yanıtlayan Eda Gürkaynak: "Bu işler hayırlısı, her şey iyi gidiyor. Mutluyum. Acelemiz yok.Benim ailem çok samimidir ve çok seviyorlar Birkan'ı. Gayet iyi anlaşıyorlar" dedi. Birkan Sokullu ise "Güzel giden bir ilişkimiz var. O da benim ailemi tanıyor, bu çok güzel bir şey. Eda sayesinde evlilikle alakalı herhangi bir negatif yargım yok. Bir gün böyle bir şeye karar verirsek, bunu uygulamaktan kaçınmayız" dedi. İşte hayatlarına dair merak edilenler...