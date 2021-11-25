Masterchef'ten O Ses Türkiye'ye! Acil doping lazımdı imdat freni çekildi! TV 8 tarihinde bir eşi benzeri yok

Masterchef'ten O Ses Türkiye'ye! Görüntüler şoke etti Acun Ilıcalı el attı! Bunu kimse beklemiyordu ama doping TV 8'den... TV 8'den bir ilk geliyor... Türkiye'nin Masterchef'inin arandığı, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef, 2020 sezonunda çok konuşulmuştu. O dönemki yarışmacılar büyük bir şöhret kazandı ve şöhretlerini yarışma sonrası da korudu. Ancak 2021 sezonu, 2020 kadar etkili olamadı. Bu yüzden de düğmeye basıldı.