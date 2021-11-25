Acun Ilıcalı tüm kariyerini mahvedecek 'Masterchef kurgu' diye ifşa eden Tunahan Ak gizli aşkı da ifşa etti! Çark etti ama iş işten geçti

Tunahan Ak, Masterchef'in bir kurgu olduğunu, yarışmaya tekrar katılan Görkem Demiral ve Azize Polat'ın bu kurgunun bir parçası olduğunu iddia eden bir tweeti beğenmişti. Tunahan Ak'ın bu paylaşımı beğendiğinin ortaya çıkmasının ardından, Tunahan hakkında 'O zaman adama sorarlar tekrardan şansını niye denedin', 'Son elemede sıralamaya bile giremediğini hatırlatırım. Ayrıca madem herşey kurgu, o zaman niye katıldı? Yüzüne 'bedel' yazıp iddiali iddialı konusurken iyiydi ama.', 'Diğerlerinin ondan çok daha iyi olduğunu bir türlü hazmedemediğini düşünüyoruz ' gibi yorumlar yapılmıştı.