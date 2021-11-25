Acun Ilıcalı tüm kariyerini mahvedecek 'Masterchef kurgu' diye ifşa eden Tunahan Ak gizli aşkı da ifşa etti! Çark etti ama iş işten geçti

Acun Ilıcalı'yı çileden çıkarmaya devam Masterchef Tunahan gizli aşkı ifşa etti! 'Masterchef kurgu' diyen Tunahan bu kez de... Masterchef'te daha elemeleri katıldığı ilk bölüm fırtınalara estirmişti Tunahan Ak. Belki de hala, Masterchef 2021'in en çok konuşulan ismi olma özelliğini taşıyor. Belkisiz olan şey ise hali hazırda en çok takipçisi olan isim olduğu. Tunahan Ak, yarışmadan elendi elenmesine ama adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya tekrar katılmak için ter döken Tunahan Ak, Masterchef'in yakasını bir türlü bırakmıyor.
Tunahan Ak'ın Masterchef'ten elenmesinin ardından hakkında her detay merak ediliyor. MasterChef Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
Masterchef'e katıldığı ilk bölümden bu yana adından sıkça söz ettiren Tunahan Ak, yarışmaya da sürpriz bir şekilde veda etti etmesine ama hala en çok konuşulan isimlerden biri. 250 bine yakın takipçili Instagram hesabındaki her hareketiyle çok konuşulan Tunahan Ak geçtiğimiz günlerde yine TV 8 ekranlarındaydı, yarışmaya geri dönmek için.