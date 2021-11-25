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    • Magazin
    • 26.11.2021 08:57
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    • 26.11.2021 09:01
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    Acun Ilıcalı tüm kariyerini mahvedecek 'Masterchef kurgu' diye ifşa eden Tunahan Ak gizli aşkı da ifşa etti! Çark etti ama iş işten geçti

    Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te gerek ilginç tavırları gerekse söylemleriyle, yarışma başladığından bu yana en çok konuşulan isimlerden biriydi Tunahan. Elendi elenmesine ama hala de çok konuşulmaya ve çok konuşulacak işlere imzasını atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde elenen 2 yarışmacının, yarışmaya geri döndüğü bölüme de gelen ancak 2. şansı yakalayamayan Tunahan Ak, yarışmanın kurgu olduğuna dair bir paylaşımı beğenerek büyük bir skandala imzasını atmıştı. Ancak Tunahan'ın vukuatları bununla bitmiyor. Masterchef Tunahan Ak bu kez de gizli bir aşk olduğunu ima eden bir paylaşımı beğenerek ortalığı karıştırdı.

    Masterchef Tunahan gizli aşkı ifşa etti!

    Acun Ilıcalı'yı çileden çıkarmaya devam Masterchef Tunahan gizli aşkı ifşa etti! 'Masterchef kurgu' diyen Tunahan bu kez de... Masterchef'te daha elemeleri katıldığı ilk bölüm fırtınalara estirmişti Tunahan Ak. Belki de hala, Masterchef 2021'in en çok konuşulan ismi olma özelliğini taşıyor. Belkisiz olan şey ise hali hazırda en çok takipçisi olan isim olduğu. Tunahan Ak, yarışmadan elendi elenmesine ama adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya tekrar katılmak için ter döken Tunahan Ak, Masterchef'in yakasını bir türlü bırakmıyor.

    Tunahan Ak'ın Masterchef'ten elenmesinin ardından hakkında her detay merak ediliyor. MasterChef Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

    Masterchef'e katıldığı ilk bölümden bu yana adından sıkça söz ettiren Tunahan Ak, yarışmaya da sürpriz bir şekilde veda etti etmesine ama hala en çok konuşulan isimlerden biri. 250 bine yakın takipçili Instagram hesabındaki her hareketiyle çok konuşulan Tunahan Ak geçtiğimiz günlerde yine TV 8 ekranlarındaydı, yarışmaya geri dönmek için.

        Ancak gelin görün ki şans ona gülmedi ve yarışmaya yeniden dönemedi. Elendikten sonra da yaptıkları ve söylemleriyle çok konuşulan Tunahan Ak'tan geçtiğimiz günlerde şoke eden bir hareket gelmişti malumunuz.

        Tunahan Ak, Masterchef'in bir kurgu olduğunu, yarışmaya tekrar katılan Görkem Demiral ve Azize Polat'ın bu kurgunun bir parçası olduğunu iddia eden bir tweeti beğenmişti. Tunahan Ak'ın bu paylaşımı beğendiğinin ortaya çıkmasının ardından, Tunahan hakkında 'O zaman adama sorarlar tekrardan şansını niye denedin', 'Son elemede sıralamaya bile giremediğini hatırlatırım. Ayrıca madem herşey kurgu, o zaman niye katıldı? Yüzüne 'bedel' yazıp iddiali iddialı konusurken iyiydi ama.', 'Diğerlerinin ondan çok daha iyi olduğunu bir türlü hazmedemediğini düşünüyoruz ' gibi yorumlar yapılmıştı.

        Tuhanan Ak bu kez yeni vukuatıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

            MasterChef Türkiye ana kadrosunda yer alan Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı. MasterChef eski yarışmacısı Tunahan Ak'ın, aşk iddiasını ortaya atan Instagram gönderisini beğenmesi ve sonrasında beğeniyi geri alması dikkat çekti.

            Aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran ve Sergen Özen'in, Tekirdağ Turizm Lisesi'nde okuduğu biliniyor.

            Yarışmada zaman zaman gergin anlar yaşayan ikilinin aşk yaşadığı haberi, izleyici tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
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                Haberler Magazin Acun Ilıcalı tüm kariyerini mahvedecek 'Masterchef kurgu' diye ifşa eden Tunahan Ak gizli aşkı da ifşa etti! Çark etti ama iş işten geçti
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