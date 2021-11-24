Kuruluş Osman'ın yıldızı yeni dizisiyle şovunu yapacak! Ani vedası kalpleri yaralamıştı!

Reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman yine çok konuşulacak bir bölümle izleyicisini ağırlamaya hazırlanıyor. Geçen hafta Dizinin 1. bölümünden bu yana Bala Hatun'un yakın dostu, biricik sırdaşı Gonca Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emel Dede projeye veda etmişti. Gonca Hatun'un şehadete yürüdüğü anlar Bala Hatun ve Boran Alp'i kahretti. Turgut Bey'in Osman Bey tarafından kolundan yaralandığı ve ardından oyun çıktığının anlaşıldığı anlar Kuruluş Osman 71. bölümüne damga vuran anlardan oldu. Güzel oyuncu Emel Dede'nin canlandırdığı Gonca Hatun karakterinin vedasının yaşandığı bölümle dizi yine reytingin zirvesindeydi.



KAHREDEN VEDA

Kuruluş Osman'dan gelecek ayrılık haberi yürekleri dağlayacak. Bala Hatun'un yanında hiç ayrılmayan Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda etti.