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    • Magazin
    • 24.11.2021 13:57
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    • 24.11.2021 14:01
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    Ezgi Sertel kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli, evli mi? Eşi Ozan Çobanoğlu’nun mesleği ne?

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Ezgi Sertel kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli, evli mi? sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Hafta içi her gün Kanal D’de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta yarışmasını bu hafta Ezgi Sertel sunuyor ve hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki Ezgi Sertel’in eşi Ozan Çobanoğlu kimdir, nereli, mesleği ne? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Ezgi Sertel kimdir?

    Ezgi Sertel kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli, evli mi? Eşi Ozan Çobanoğlu'nun mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ezgi Sertel bu hafta Gelinim Mutfakta sunuculuğunu üstleniyor ve özel hayatına dair bilgiler de merak konusu oluyor. Daha önce de sunuculuk yapan ismin hayatına dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    EZGİ SERTEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Türk oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

    2007 yılında Zeynep Öğretmen karakteriyle tanındı. Ancak asıl popülerliğini sunduğu Yemek programlarıyla yakaladı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıttı. 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturdu. Ezgi Sertel bu hafta Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenecek.

        EZGİ SERTEL'İN OZAN ÇOBANOĞLU KİMDİR?

        Aşık Murat Çobanoğlu'nun oğlu Ozan Çobanoğlu , 6 Şubat 1980'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2004 yılında mezun olmuştur. İzmir ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda görev aldıktan sonra 2005 yılından itibaren Konya Devlet Tiyatroları'nın kadrolu elemanıdır. Samanyolu TV de Tek Türkiye dizisinde başrol oyuncu olarak görev aldı Halen Kanal D tarafından yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizisinde Hakan Çınar adlı rolünü oynamaktadır.
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