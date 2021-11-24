Ezgi Sertel kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli, evli mi? Eşi Ozan Çobanoğlu'nun mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ezgi Sertel bu hafta Gelinim Mutfakta sunuculuğunu üstleniyor ve özel hayatına dair bilgiler de merak konusu oluyor. Daha önce de sunuculuk yapan ismin hayatına dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.