Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.11.2021 20:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2021 20:56
    ABONE OL

    Doğum günü partisi olaylı bitti! Cengiz Kurtoğlu’nun ‘darp ve bıçakla yaralama’ iddiasıyla ifadesi alındı

    İstanbul Sarıyer’de bir doğum günü partisine katılan sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun gecesi olaylı bitti. Cengiz Kurtoğlu, alkolün dozunu kaçırarak birçok sanatçıya küfreden M.C. adlı kişiyle tartıştı. Tatsız olayın ardından ‘Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı’ açıklamasını yapan Cengiz Kurtoğlu’nun ‘darp ve bıçakla yaralama’ iddiasıyla ifadesi alındı. İşte detaylar...

    AA
    Doğum günü partisi olaylı bitti! Cengiz Kurtoğlu’nun ‘darp ve bıçakla yaralama’ iddiasıyla ifadesi alındı

    Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, müşteki Mustafa C.'nin, 22 Kasım'da akşam saatlerinde arkadaşı Tolga Y.'nin doğum günü partisine katılmak üzere geldiği İstinye Mahallesi'ndeki bir mekanda, Cengiz Kurtoğlu tarafından darbedildiği, yüzünden bıçakla yaralandığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

    SERBEST BIRAKILDI
    Olay anına ait kamera görüntülerini izleyen, tanık beyanlarını dinleyen ekipler, müzisyen Cengiz Kurtoğlu'nun da ifadesine başvurdu. Kurtoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    OLAYIN İÇ YÜZÜNÜ ANLATTI
    Günaydın'da yer alan habere göre; Kurtoğlu, yaşanan tatsız olayın ardından şunları söyledi: "Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı.

        'DARP YOK'
        Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim"

        CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?
        Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin Arhavi'de dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Artvin'de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi'de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı.

        1979 yılında askerlik yapmak için Ankara'ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Kurtoğlu, 1982'de İstanbul'a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer'e gönderdi. 1984'te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın çıktı. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır. Zaman zaman Karadeniz müzikleri de söylemiştir.
            Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama
            Haberler Magazin Doğum günü partisi olaylı bitti! Cengiz Kurtoğlu’nun ‘darp ve bıçakla yaralama’ iddiasıyla ifadesi alındı
                SON DAKİKA