Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.11.2021 22:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2021 22:15
    ABONE OL

    Şarkıcı Ferdi Özbeğen’in yeğeni evinde bıçaklanarak öldürüldü

    Ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen’in yeğeni Hakan Özbeğen, Balıkesir’in Edremit ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili olarak oğlu Çağatay Ö. (20) ile Ferit A. (42) ve eşi Nihan A. (40) gözaltına alındı. İşte detaylar...

    İHA
    Ferdi Özbeğen’in yeğeni bıçaklanarak öldürüldü!

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde bıçaklanarak öldürüldü.

    Edinilen bilgiye göre; olay Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların apartman dairesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in tekne imalatı yapan yeğeni Hakan Özbeğen'in (52) bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olayla ilgili olarak oğlu Çağatay Ö. (20) ile Ferit A. (42) ve eşi Nihan A. (40) gözaltına alındı.

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar
    Haberler Magazin Şarkıcı Ferdi Özbeğen’in yeğeni evinde bıçaklanarak öldürüldü
        SON DAKİKA