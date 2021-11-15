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    • Magazin
    • 15.11.2021 23:03
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    • 15.11.2021 23:06
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    CZN Burak öldümü son dakika 2021? Sosyal medya fenomeni CZN Burak kimdir, kaç yaşında, nereli? Ablasından paylaşım geldi…

    Akşam saatlerinde gündemde yoğun bir şekilde CZN Burak öldümü son dakika 2021? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Sosyal medya fenomeni ardarda geçirdiği ameliyatlarla sevenlerini oldukça korkuttu ve öldü iddiaları ise daha çok meraklandırarak araştırmalar hız kazandı. Bu haberler üzerine CZN Burak’ın ablasından paylaşım geldi ve son dakika gelişmeleri paylaştı. CZN Burak kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları da sıklıkla yapılmaya başlandı. İşte tüm gelişmeler…

    takvim.com.tr
    CZN Burak öldümü son dakika 2021?

    CZN Burak öldümü son dakika 2021? Sosyal medya fenomeni CZN Burak kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sosyal medyada paylaştığı yemek videoları ile gündemden düşmeyen isim geçirdiği ameliyatlardan dolayı da hayranlarını korkuttu ve sağlık durumu merak edilirken öldü iddiaları ortalığı karıştırdı. Peki CZN Burak öldü mü, ablasından konuyla ilgili paylaşım geldi.

    PAYLAŞIM YAPMIŞTI!

    29,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hastane odasından bir paylaşım yapan Özdemir, ameliyat olduğunu açıklayarak, ''Ufak bir ameliyat geçirdim. Birbirinden güzel iyi dilekleriniz için Allah razı olsun çok teşekkür ederim.'' notunu ekledi.

    CZN BURAK ÖLDÜ MÜ? ABLASINDAN PAYLAŞIM GELDİ...

    Henüz neden operasyon geçirdiği bilinmeyen ve sağlık durumu merak konusu olan CZN Burak'ın ablası ise, kardeşinin ikinci bir operasyon geçirdiğini belirterek Instagram hesabından kendisine çok sayıda mesaj ve geçmiş olsun dileklerinin gelmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

    ''Burak çok iyi. Ufak bir operasyon daha geçirdi. Mesajlarınıza henüz cevap veremiyor ama bütün bunların hepsini ona iletmeye çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyor. Ben ablası''

    İstanbul'daki özel bir hastanede ameliyat olan Özdemir'in bir süre daha tedbir amaçlı hastanede kalacağı ve sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        CZN BURAK KİMDİR?

        CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir 24 Mart 1994 tarihindeİ stanbul'da doğdu. Türk şef ve lokantacı, internet fenomeni.

        Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.
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        Haberler Magazin CZN Burak öldümü son dakika 2021? Sosyal medya fenomeni CZN Burak kimdir, kaç yaşında, nereli? Ablasından paylaşım geldi…
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