CZN Burak öldümü son dakika 2021? Sosyal medya fenomeni CZN Burak kimdir, kaç yaşında, nereli? Ablasından paylaşım geldi…

CZN BURAK ÖLDÜ MÜ? ABLASINDAN PAYLAŞIM GELDİ...

Henüz neden operasyon geçirdiği bilinmeyen ve sağlık durumu merak konusu olan CZN Burak'ın ablası ise, kardeşinin ikinci bir operasyon geçirdiğini belirterek Instagram hesabından kendisine çok sayıda mesaj ve geçmiş olsun dileklerinin gelmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

''Burak çok iyi. Ufak bir operasyon daha geçirdi. Mesajlarınıza henüz cevap veremiyor ama bütün bunların hepsini ona iletmeye çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyor. Ben ablası''

İstanbul'daki özel bir hastanede ameliyat olan Özdemir'in bir süre daha tedbir amaçlı hastanede kalacağı ve sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.