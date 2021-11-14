İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Arda ile Omuz Omuza konuğu İlayda Alişan nereli, sevgilisi kim? İlayda Alişan dizileri

Televizyon izleyicileri tarafından İlayda Alişan kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Her Pazar Kanal D'de yeni bölümleriyle ekrana gelen Arda ile Omuz Omuza her hafta farklı konukları ağırlıyor ve bu haftanın ismi de merak ediliyordu. Peki Arda ile Omuz Omuza konuğu İlayda Alişan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? "Parmesanlı Salsa Karides" yapmaya çalışacak olan son zamanların popüler, güzel oyuncusu İlayda Alişan özellikle Kırmızı Oda dizisindeki performansı ile adından söz ettiriyor. İşte detaylar…
ARDA İLE OMUZ OMUZA KONUĞU İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?
26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur.
Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının haber siz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır. Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır.