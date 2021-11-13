Yüsra Geyik Camdaki Kız'la üzerine yapışan Zeliş rolünü silecek! Arka Sokaklar'daki ayrılığı ciğerleri parçalamıştı!

Yıllarca oynadığı Arka Sokaklar dizisinden geçen sezon ayrılma kararı alan Yüsra Geyik'in yeni projesi hayranlarının en merak ettiği konulardan birisiydi. Bu sorunun yanıtı bu akşam yayınlanan Camdaki Kız 20. bölüm fragmanıyla ortaya çıktı. Zeliş karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmayı başaran güzel oyuncu Yüsra Geyik'in yeni adresi Camdaki Kız oldu. Ünlü oyuncu dizide Hayri'nin (Cihangir Ceyhan) mahallesinde yaşayan Zeliha karakteriyle yine izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yüsra Geyik'in de yer aldığı 20. bölümüyle 18 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicilerini ağırlayacak.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Arka Sokaklar dizisinden geçen sezon ayrılma kararı alan Yüsra Geyik'in yeni projesi hayranlarının en merak ettiği konulardan birisiydi.