Sibel Can’ın kızı Melisa babası Hakan Ural’ın son halini paylaşmıştı! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural yaşadıklarını ilk kez anlattı

"SAĞLIKÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ayrıca bana 6 gün evlat, kardeş, akrabası gibi bakan sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Hayatın çözülmesi mümkün olmayan gizemi devam eden her salise de başta taşıdığımız can olmak her şey olumlu olumsuz değişebilir! Allah'ıma hamdolsun. Allah dert sıkıntısı olanlara yardım etsin. Tekrar tekrar teşekkürler iyi ki varsınız."