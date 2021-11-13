Sibel Can’ın kızı Melisa babası Hakan Ural’ın son halini paylaşmıştı! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural yaşadıklarını ilk kez anlattı

Hakan Ural, paylaşımına şunları yazdı: "Şaşkın ve hafif paralizeyim. Hayat her saniye hepimize sormadan bin bir türlü sıkıntı veriyor. Muhakkak tüm insanlar için zor bir sınav. Bu dağıtımı yaparken yaş, boy, kilo, kariyer, tahsil, güç, kuvvet, şöhret herhangi bir kriter yok. Ne kadar yaşanmışlığın olursa olsun son saniyeye kadar bilmediklerimizi yaşayıp öğrenmeye devam edeceğiz. Bu bir döngü."