Sibel Can’ın kızı Melisa babası Hakan Ural’ın son halini paylaşmıştı! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural yaşadıklarını ilk kez anlattı

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlem amaçlı hastaneye kaldırılan Ural, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.
Melisa Ural ise babasının taburcu olduktan sonra evinde çekile bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı. Aynı fotoğrafı kendi sayfasına taşıyan Hakan Ural, paylaşımının altına düştüğü notla yaşadıklarını ilk kez anlattı.
Hakan Ural, paylaşımına şunları yazdı: "Şaşkın ve hafif paralizeyim. Hayat her saniye hepimize sormadan bin bir türlü sıkıntı veriyor. Muhakkak tüm insanlar için zor bir sınav. Bu dağıtımı yaparken yaş, boy, kilo, kariyer, tahsil, güç, kuvvet, şöhret herhangi bir kriter yok. Ne kadar yaşanmışlığın olursa olsun son saniyeye kadar bilmediklerimizi yaşayıp öğrenmeye devam edeceğiz. Bu bir döngü."