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    • Magazin
    • 13.11.2021 23:52
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    • 14.11.2021 00:26
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    Sibel Can’ın kızı Melisa babası Hakan Ural’ın son halini paylaşmıştı! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural yaşadıklarını ilk kez anlattı

    Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızları Melisa Ural, koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede tedavi gören babasının son halini sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Aynı fotoğrafı kendi sayfasına taşıyan Hakan Ural, paylaşımının altına düştüğü notla yaşadıklarını ilk kez anlattı. Sevilen sunucu, "Hamdolsun şimdilik tamamım. Bir tedirginlik oluyor tabii. Beni bu süreçte yalnız bırakmayan her dakika arayan soran atladığım dönemediğim kim varsa hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    Hakan Ural yaşadıklarını ilk kez anlattı!

    'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlem amaçlı hastaneye kaldırılan Ural, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

    Melisa Ural ise babasının taburcu olduktan sonra evinde çekile bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı. Aynı fotoğrafı kendi sayfasına taşıyan Hakan Ural, paylaşımının altına düştüğü notla yaşadıklarını ilk kez anlattı.

    Hakan Ural, paylaşımına şunları yazdı: "Şaşkın ve hafif paralizeyim. Hayat her saniye hepimize sormadan bin bir türlü sıkıntı veriyor. Muhakkak tüm insanlar için zor bir sınav. Bu dağıtımı yaparken yaş, boy, kilo, kariyer, tahsil, güç, kuvvet, şöhret herhangi bir kriter yok. Ne kadar yaşanmışlığın olursa olsun son saniyeye kadar bilmediklerimizi yaşayıp öğrenmeye devam edeceğiz. Bu bir döngü."

        "SÜREÇ BİR ANDA SIKINTIYA GİRDİ"
        "Fazla uzatmak istemiyorum ama şu süreçte bana olan ilginiz, samimiyetiniz, sahip çıkma çabanız, bunu hissettirmeniz hakikaten tarifsiz. Sizlerin bu süreçte verdiğiniz desteğe kendimi olabildiğince özel ifade etmek istedim. Bildiklerim vardı farkında olduklarım eyvallah ama bu kadar samimi çevrem, sevenim olduğunu vallahi bilmiyordum.

        Bilindikler dışında ailem, ekibim tarafından yansıyanların her biri ayrı bir hikaye. Yurdun dört bir yanından genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk, yaşlılarımız ettikleri dualar Allah razı olsun. Hep derim kalan ömrümdeki tek amacım vatanıma faydalı halkıma insanlarıma layık fayda sağlayan namusumuzla, şerefimizle bu süreci tamamlamak… Her şey çok ani gelişti atlattık atlatamadık derken süreç bir anda sıkıntıya girdi sonrası malum."

        "Hamdolsun şimdilik tamamım. Bir tedirginlik oluyor tabii. Beni bu süreçte yalnız bırakmayan her dakika arayan soran atladığım dönemediğim kim varsa hakkını helal etsin. Yetişmem gerçekten mümkün değil…

            "SAĞLIKÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
            Ayrıca bana 6 gün evlat, kardeş, akrabası gibi bakan sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Hayatın çözülmesi mümkün olmayan gizemi devam eden her salise de başta taşıdığımız can olmak her şey olumlu olumsuz değişebilir! Allah'ıma hamdolsun. Allah dert sıkıntısı olanlara yardım etsin. Tekrar tekrar teşekkürler iyi ki varsınız."

            İşte Hakan Ural'ın son hali...
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            Haberler Magazin Sibel Can’ın kızı Melisa babası Hakan Ural’ın son halini paylaşmıştı! Koronavirüse yakalanan Hakan Ural yaşadıklarını ilk kez anlattı
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