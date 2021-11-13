Hastaneye kaldırılan Niran Ünsal hayranlarını korkuttu! Hande Ünsal annesini bir an olsun yalnız bırakmadı son halini yayınladı

Hastaneye kaldırılan Niran Ünsal hayranlarını korkuttu! 'Haktan', 'Beyaz Sevda', 'Zorlu Sevdam' ve 'Gönül Hancım' şarkılarıyla hafızalara kazınan Niran Ünsal, sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Dün gece hastaneye kaldırıldığını belirten Ünsal, sağlık durumunun iyi olduğu, müşahede altında alındığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece ağır ateş ve ağrılar nedeni ile Florance Nightingale hastanesinde müşahede altına alındım. Yapılan tetkiklerde 'cpr' değerlerim yüksek ve sol böbrekte taşlar tespit edilmiştir. Bu akşam yapacağım sahne çalışmam bu nedenle ileri bir tarihe ertelenmiştir, misafirlerimizden şahsım adına çok özür dilerim"