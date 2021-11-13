Hastaneye kaldırılan Niran Ünsal hayranlarını korkuttu! Hande Ünsal annesini bir an olsun yalnız bırakmadı son halini yayınladı

"Dün gece ağır ateş ve ağrılar nedeni ile Florance Nightingale hastanesinde müşahede altına alındım. Yapılan tetkiklerde 'cpr' değerlerim yüksek ve sol böbrekte taşlar tespit edilmiştir. Bu akşam yapacağım sahne çalışmam bu nedenle ileri bir tarihe ertelenmiştir, misafirlerimizden şahsım adına çok özür dilerim"