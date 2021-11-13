Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.11.2021 01:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2021 01:48
    ABONE OL

    Hastaneye kaldırılan Niran Ünsal hayranlarını korkuttu! Hande Ünsal annesini bir an olsun yalnız bırakmadı son halini yayınladı

    Hastaneye kaldırılan Niran Ünsal hayranlarını korkuttu! 'Haktan', 'Beyaz Sevda', 'Zorlu Sevdam' ve 'Gönül Hancım' şarkılarıyla hafızalara kazınan Niran Ünsal’dan kötü haber geldi. 45 yaşındaki şarkıcı, hastaneye kaldırıldı. Ünsal’ın sosyal medya hesabında şarkıcının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılırken Hande Ünsal annesinin hastane odasında çektiği son halini paylaştı. İşte detaylar...

    Hastaneye kaldırılan Niran Ünsal hayranlarını korkuttu!

    Hastaneye kaldırılan Niran Ünsal hayranlarını korkuttu! 'Haktan', 'Beyaz Sevda', 'Zorlu Sevdam' ve 'Gönül Hancım' şarkılarıyla hafızalara kazınan Niran Ünsal, sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

    Dün gece hastaneye kaldırıldığını belirten Ünsal, sağlık durumunun iyi olduğu, müşahede altında alındığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

    "Dün gece ağır ateş ve ağrılar nedeni ile Florance Nightingale hastanesinde müşahede altına alındım. Yapılan tetkiklerde 'cpr' değerlerim yüksek ve sol böbrekte taşlar tespit edilmiştir. Bu akşam yapacağım sahne çalışmam bu nedenle ileri bir tarihe ertelenmiştir, misafirlerimizden şahsım adına çok özür dilerim"

        SON HALİNİ PAYLAŞTI!
        Niran Ünsal'ın kendisi gibi şarkıcı olan kızı Hande Ünsal ise annesini bir an olsun yalnız bırakmadı.

        Hande Ünsal, annesinin hastane odasında çektiği son halini de sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

        İşte Hande Ünsal'ın o paylaşımı...

            NİRAN ÜNSAL KİMDİR?
            Niran Ünsal; 13 Ağustos 1976 tarihinde, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. Ünsal, çeyrek asrı aşan müzik kariyerinde 'Haktan', 'Şarkılara Tutundum', 'İyi Niyetlerim' ve 'Dediğim Dedik' adlı albümleri sevenleriyle buluşturdu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yunan generalden tarihi itiraf!
            Haberler Magazin Hastaneye kaldırılan Niran Ünsal hayranlarını korkuttu! Hande Ünsal annesini bir an olsun yalnız bırakmadı son halini yayınladı
                SON DAKİKA