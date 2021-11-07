Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler hangileri? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kayı Şehir, Kırmızı Oda gibi dizilerde Aile Arasında filminde ve daha pek çok projede rol alan oyuncunun hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. Ayta Sözeri ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.