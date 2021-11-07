Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler hangileri? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kayı Şehir, Kırmızı Oda gibi dizilerde Aile Arasında filminde ve daha pek çok projede rol alan oyuncunun hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. Ayta Sözeri ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
AYTA SÖZERİ KİMDİR?
Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.
AYTA SÖZERİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER
2000 Dadı – Şarkıcı
2000 Hayat Bağları - Hapisane Müdürü
2006 - Arka Sokaklar - Aydan
2007 Kuzey Rüzgarı - Okşan
2008 Dudaktan Kalbe - Mahkûm
2009 Akasya Durağı - Naciye, Zümrüt