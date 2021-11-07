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    • Magazin
    • 07.11.2021 14:12
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    • 07.11.2021 14:13
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    Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda’nın Keklik’i Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler hangileri?

    Özellikle magazin gündeminde Ayta Sözeri kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Oynadığı dizilerle ve katıldığı programlarla gündem konusu olan oyuncunun hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Özellikle TV8’in ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda’da Keklik karakterine hayat veren Ayta Sözeri, başarılı oyunculuğunun yanı sıra hayat hikayesiyle de çok konuşuluyor. Peki Kırmızı Oda’nın Keklik’i Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler hangileri?

    takvim.com.tr
    Ayta Sözeri kimdir?

    Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler hangileri? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kayı Şehir, Kırmızı Oda gibi dizilerde Aile Arasında filminde ve daha pek çok projede rol alan oyuncunun hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. Ayta Sözeri ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    AYTA SÖZERİ KİMDİR?

    Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

    AYTA SÖZERİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

    2000 Dadı – Şarkıcı

    2000 Hayat Bağları - Hapisane Müdürü

    2006 - Arka Sokaklar - Aydan

    2007 Kuzey Rüzgarı - Okşan

    2008 Dudaktan Kalbe - Mahkûm

    2009 Akasya Durağı - Naciye, Zümrüt

        2009 Kahramanlar - Arzu

        2010 Parmaklıklar Ardında - Mahkûm

        2011 Papatyam - Şebnem

        2012 Acayip Hikayeler - Cansu

        2012 Kayıp Şehir - Duygu

        2014 Ulan İstanbul - Umay

        2015 Paramparça - Nezaket
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        Haberler Magazin Ayta Sözeri kimdir? Kırmızı Oda’nın Keklik’i Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler hangileri?
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