Masterchef'ten elenen Emre Büber çok ağır hasta elenmesi kurgu! Duyanlar kahroldu elini ayağını kontrol edemiyor bile ... Masterchef 2021'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Emre Büber'in elenmesi şok etkisi yarattı. Gelin görün ki Emre Büber hakkında kahreden bir iddia ortaya atıldı. Gastronomi yetenekleri ve beyefendi kişiliğiye tanınan Emre Büber'in verdiği kilolar artık gözle görülür bir hale gelmişti. Pek çok kişi bu kilo kaybını Emre Büber'in yoğun temposundan ötürü olduğunu düşünüyordu. Ancak gelin görün ki işin asla sandığımızdan çok daha başkaymış. İşte Emre Büber'in yarışma kariyerini bitirebilecek hastalığı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Emre Büber'in hakkında çok üzen bir iddia ortaya atıldı.
Gündeme bomba gibi düşen bu iddia ise sosyal medyada derin bir üzüntü oluşturdu. Skandal açıklamalarda bulunan Ata Benli, Emre Büber hayranlarını yakıp yıktı.