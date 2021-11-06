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    • Magazin
    • 07.11.2021 13:52
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    • 08.11.2021 19:21
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    Masterchef'ten elenen Emre Büber çok ağır hasta elenmesi kurgu! Duyanlar kahroldu elini ayağını kontrol edemiyor bile

    Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Yarışmanın başlarında gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazanan Emre Büber'in hali herkesin malumu. Çok fazla kilo verdiği ve artık gözle görülen derece de solduğu için herkes Emre Büber'e ne olduğunu merak ediyordu. Ve sonunda ortaya çıktı. Emre Büber'in bir hastalığa yakalandığı bu yüzden el-kol koordinasyonunu bile sağlayamadığı iddia edildi. Peki Masterchef Emre Büber'in hastalığı ne? İşte detaylar...

    Masterchef Emre’nin sır gibi saklanan hastalığı ortaya çıktı

    Masterchef'ten elenen Emre Büber çok ağır hasta elenmesi kurgu! Duyanlar kahroldu elini ayağını kontrol edemiyor bile ... Masterchef 2021'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Emre Büber'in elenmesi şok etkisi yarattı. Gelin görün ki Emre Büber hakkında kahreden bir iddia ortaya atıldı. Gastronomi yetenekleri ve beyefendi kişiliğiye tanınan Emre Büber'in verdiği kilolar artık gözle görülür bir hale gelmişti. Pek çok kişi bu kilo kaybını Emre Büber'in yoğun temposundan ötürü olduğunu düşünüyordu. Ancak gelin görün ki işin asla sandığımızdan çok daha başkaymış. İşte Emre Büber'in yarışma kariyerini bitirebilecek hastalığı.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Emre Büber'in hakkında çok üzen bir iddia ortaya atıldı.

    Gündeme bomba gibi düşen bu iddia ise sosyal medyada derin bir üzüntü oluşturdu. Skandal açıklamalarda bulunan Ata Benli, Emre Büber hayranlarını yakıp yıktı.

        İşte Masterchef yarışmasında "Şampiyon" olarak anılan Emre Büber'in o hastalığı ve gelen ilk açıklama…

        Ata Benli, "Emre yarışmada tam tamına 9 kilo verdi. Belki biliyorsunuz, Emre'nin hastalığı var. Bu az bir rakam değil. Boyun ve geniz bölgesinden verdiği kilolara dikkat ederseniz görebilirsiniz. Emre'nin Konya çekimlerinde ailesinin yanına gittiğini ilk ben duyurdum bunun sebebi ise hastalığının tedavisi için ailesiyle görüşmesiydi.

        Bu hastalıkla mücadele etmek istiyorsa yarışmadan çekilmek zorunda. Çünkü her gün bu hastalıkla mücadele edip tedavi olacak" yorumunda bulundu. Devamında ise Masterchef Emre'nin hastalığını açıkladı.

            Ata Benli, Youtube kanalından; "Arkadaşlar Emre'nin hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların belirtisidir.

            İleri derece Parkinson hastalığı var Emre'nin ve bu hastalık bitmiyor. İlaçlarla kısa bir süre önlenebiliyor" yorumunda bulundu. Masterchef Emre'nin çekilmesi gerektiğini tek tek açıkladı.

            Masterchef Emre'nin devam edeceği yönünde ise kesin bilgiler olduğunu dile getiren Ata Benli, milyonları şok içerisinde bıraktı. Masterchef Emre'nin sürpriz bir şekilde elenmesi de buna yoruldu.
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                Haberler Magazin Masterchef'ten elenen Emre Büber çok ağır hasta elenmesi kurgu! Duyanlar kahroldu elini ayağını kontrol edemiyor bile
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