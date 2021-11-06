Masterchef'ten elenen Emre Büber çok ağır hasta elenmesi kurgu! Duyanlar kahroldu elini ayağını kontrol edemiyor bile ... Masterchef 2021'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Emre Büber'in elenmesi şok etkisi yarattı. Gelin görün ki Emre Büber hakkında kahreden bir iddia ortaya atıldı. Gastronomi yetenekleri ve beyefendi kişiliğiye tanınan Emre Büber'in verdiği kilolar artık gözle görülür bir hale gelmişti. Pek çok kişi bu kilo kaybını Emre Büber'in yoğun temposundan ötürü olduğunu düşünüyordu. Ancak gelin görün ki işin asla sandığımızdan çok daha başkaymış. İşte Emre Büber'in yarışma kariyerini bitirebilecek hastalığı.