Hande Erçel 'hayatım eskisi gibi olmadı' dedi sevgilisi Kerem Bürsin'in esamesi bile okunmadı! Aklında sadece o var çoktan unuttu... Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'den yine gündeme damgasını vuran açıklamalar geldi. Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşkı gerçek hayatını taşıyan Hande Erçel meğer o işten sonra bambaşka biri olmuş. Hande Erçel'in yaptığı bu açıklamalar yine çok konuşulacak cinsten.