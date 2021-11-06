Hande Erçel 'hayatım eskisi gibi olmadı' dedi sevgilisi Kerem Bürsin'in esamesi bile okunmadı! Aklında sadece o var çoktan unuttu... Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'den yine gündeme damgasını vuran açıklamalar geldi. Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşkı gerçek hayatını taşıyan Hande Erçel meğer o işten sonra bambaşka biri olmuş. Hande Erçel'in yaptığı bu açıklamalar yine çok konuşulacak cinsten.
Güzel oyuncu Erçel, kanserden dolayı vefat eden annesi hakkında; "Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim.
Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum" açıklamasında bulunduktan sonra Kerem Bürsin hakkında da şok sözlere yer vermişti.