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    • Magazin
    • 06.11.2021 17:05
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    • 06.11.2021 17:05
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    Hande Erçel 'hayatım eskisi gibi olmadı' dedi sevgilisi Kerem Bürsin'in esamesi bile okunmadı! Aklında sadece o var çoktan unuttu

    Son yılların en çok adından bahsedilen isimlerinden biri olan Hande Erçel'in her paylaşımı, her dizisi, her sözü kısacası attığı her adım ayrı bir olay oluyor. Son olarak Sen Çal Kapımı adlı dizide rol alan bu dizideki partneri Kerem Bürsin'le sevgili olan Hande Erçel'in aşkı doludizgin devam ediyor. Bir süre önce New York'tan yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Hande Erçel'in bir röportajda verdiği 'ondan sonra hayatım eskisi gibi olmadı' sözleri bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

    Hande Erçel’den şaşırtan açıklama: Hayatım hiç eskisi gibi olmadı!

    Hande Erçel 'hayatım eskisi gibi olmadı' dedi sevgilisi Kerem Bürsin'in esamesi bile okunmadı! Aklında sadece o var çoktan unuttu... Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'den yine gündeme damgasını vuran açıklamalar geldi. Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşkı gerçek hayatını taşıyan Hande Erçel meğer o işten sonra bambaşka biri olmuş. Hande Erçel'in yaptığı bu açıklamalar yine çok konuşulacak cinsten.

    Güzel oyuncu Erçel, kanserden dolayı vefat eden annesi hakkında; "Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim.

    Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum" açıklamasında bulunduktan sonra Kerem Bürsin hakkında da şok sözlere yer vermişti.

        Sevgilisi Kerem Bürsin hakkında "Zamanımızın çoğunu birlikte geçirdikten sonra beni en çok tanıyan ve en iyi anlayan kişi Kerem oldu. Bu kadar iyi tanıdığınız ve bir süre sonra konuşmadan anlaşır hale geldiğiniz biri ile partner olmak benim şansım" açıklamasında bulundu.

        Kariyerinin dönüm noktasını ise o isim olarak açıkladı.

        Kariyerinin ve hayatının dönüm noktası için "Güneşin Kızları'nda canlandırdığım 'Selin' karakteri kariyerimin dönüm noktası. Selin'den sonra hayatım hiç eskisi gibi olmadı" açıklamasında bulunan Erçel şok etkisi yarattı.
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            Haberler Magazin Hande Erçel 'hayatım eskisi gibi olmadı' dedi sevgilisi Kerem Bürsin'in esamesi bile okunmadı! Aklında sadece o var çoktan unuttu
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