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    • Magazin
    • 07.11.2021 01:46
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    • 07.11.2021 01:46
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    Hakan Ural'ın sağlık durumunda yeni gelişme! ‘Çok iyiyim’ demişti üzen haber geldi

    Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği programa ara vererek sağlık durumu hakkında bir açıklamada bulunmuştu. İyi olduğunu ve en kısa sürede programa döneceğini açıklayan Ural, yeni bir paylaşımda bulundu. Durumu ağırlaşan ünlü isim, sevenlerinden dua istedi. Peki Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

    ‘İyiyim’ demişti! Son açıklaması sevenlerini üzdü

    Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden oyuncu ve sunucu Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Neler Oluyor Hayatta programına ara verdi.

    Sağlık durumu hakkında yaptığı ilk açıklamada iyi olduğunu belirten Ural, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için.

    Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler.

        Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar"

        DUA İSTEDİ!
        Ancak bugün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi.

        Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

            Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Ural'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü isme 'Geçmiş olsun', 'Dualarımız seninle' yorumlarında bulundu.
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            Haberler Magazin Hakan Ural'ın sağlık durumunda yeni gelişme! ‘Çok iyiyim’ demişti üzen haber geldi
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