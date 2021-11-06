Hakan Ural'ın sağlık durumunda yeni gelişme! ‘Çok iyiyim’ demişti üzen haber geldi

Sağlık durumu hakkında yaptığı ilk açıklamada iyi olduğunu belirten Ural, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için.