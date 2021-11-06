Hakan Ural'ın sağlık durumunda yeni gelişme! ‘Çok iyiyim’ demişti üzen haber geldi

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden oyuncu ve sunucu Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Neler Oluyor Hayatta programına ara verdi.
Sağlık durumu hakkında yaptığı ilk açıklamada iyi olduğunu belirten Ural, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için.
Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler.