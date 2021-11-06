Bahçe inadı ünlü oyuncu Demet Akbağ'ı mahkemelik etti: 9 yıl sonra yeniden!

Oyuncu Demet Akbağ ile Bebek'teki Ayşe Sultan Korusu'ndaki komşusu Sarsılmaz Silah Sanayi'nin sahibi Ala Sarsılmaz Elmioğlu'nun arası yine açıldı. Akbağ, 2006 yılında dairesinden ortak alana kapı açtırıp burayı saklı bahçeye çevirmişti.
YİNE KİŞİSEL BAHÇE YAPTI
Elmioğlu, açtığı davayı kazanmış, Akbağ da yapıyı eski haline çevirip yan girişi kapatmıştı. Aradan geçen 9 yılın ardından Elmioğlu binadan taşınıp evini kiraya verdi. Akbağ ise eski kapıyı açtırıp ortak alanı yine kişisel bahçeye çevirdi. Durumu öğrenen Elmioğlu, bir kez daha adliyenin yolunu tuttu.
9 YIL SONRA TEKRAR YAPMASINA ŞAŞTIM KALDIM DOĞRUSU!
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Akbağ'ın, daha önce davayı kaybettiği için bahçeyi eski haline getireceğini düşünüyorum ama komşusunun hakkına tecavüz etmesine ve üstelik bunu, 9 yıl sonra tekrar yapmasına şaştım kaldım doğrusu!" ifadelerini kullandı.
İşte Cankurt'un bugünkü yazısı;
Oyuncu Demet Akbağ ile Sarsılmaz Silah Sanayi'nin sahibi Ala Sarsılmaz Elmioğlu'nun mahkemelik olduğunu öğrendim. İşin garibi, 9 yıl önce de adliye koridorlarını aşındırmışlardı ve üstelik aynı nedenden dolayı! Belki hatırlarsınız; Ala Hanım, Bebek'teki Ayşe Sultan Korusu'nda bulunan Dere Apartmanı'ndan komşusu Demet Akbağ'a, 2006 yılında dairesinden ortak bahçeye kapı açtırarak, kendine bir 'saklı bahçe' yarattığı gerekçesiyle dava açmıştı.