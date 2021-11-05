TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu!

TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?

A: Karga yürüyüşü

B: Fil Yürüyüşü

C: Timsah Yürüyüşü

D: Ayı Yürüyüşü

Doğru cevap: Timsah Yürüyüşü