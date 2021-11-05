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    • Magazin
    • 05.11.2021 22:33
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    • 05.11.2021 22:36
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    TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu!

    TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta Cuma ve Pazar günleri ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları izleyiciler tarafından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. ATV’nin reyting rekorları kıran programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmak için yarışıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, "TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur? " Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı haberimizde!

    takvim.com.tr
    TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?

    TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur? ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Cuma ve Cumartesi akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?

    A: Karga yürüyüşü

    B: Fil Yürüyüşü

    C: Timsah Yürüyüşü

    D: Ayı Yürüyüşü

    Doğru cevap: Timsah Yürüyüşü

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    Haberler Magazin TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu!
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