Türkiye güzeli Arzum Onan kaç yaşında, nereli, kiminle evli, çocuğu var mı? Arzum Onan kimdir? Dikkat çeken açıklamalar...

Yaptığı açıklamalardan sonra gündem konusu olan Arzum Onan kimdir? 1993 Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Arzum Onan pandeminin kendisine katkılarından bahsederken artık dış hayata da açılmaya başlayacağını vurguladı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ve açıklamaları ile magazine gündeminde çok konuşulan Türkiye güzeli Arzum Onan kaç yaşında, nereli, kiminle evli, çocuğu var mı? İşte hayatına dair tüm bilgiler…
"HAYATA YENİDEN BAĞLANIYORUM"
Arzum Onan, "Kendi özüme döndüğüm, iç dünyamı dinlediğim ve evimde çokça vakit geçirdiğim bir yıldan sonra sevdiklerime, dış dünyaya, doğaya ve hatta hayata yeniden bağlanıyorum diyebilirim. Pandeminin bize kattığı olumlu şeyleri düşünmek istiyorum" dedi.Değişen dünyayla birlikte farkındalığım, alışkanlıklarım ve bundan doğan ihtiyaçlarım da değişti" Onan, "Bulunduğum alanı da bu ihtiyaçlara göre düzenliyorum. Evim bunların başında geliyor. Kalıpların dışına çıkarak ve ruh dünyamdan ilham alarak sanatıma, evime ve yaptığım her işe modumu yansıtıyorum" açıklamasında bulundu."
ARZU ONAN KİMDİR?
Arzum Onan, 31 Ekim 1973'te Ankara'da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okudu. Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümünden mezun oldu.1992 yılında Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Nisan 1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçildi. Arzu Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlendi. "Can" adında bir oğlu vardır.
Önemli bir reklam kampanyasıyla üç yıl kamera karşısına geçti. 1997'de dört yıl sürecek yoğun tempolu bir televizyon dizisi (Sıcak Saatler) için çalışmaya başladı. Bu tarihten itibaren, genellikle kamu yararına gerçekleştirilen özel defilelerde mankenlik yaptı.